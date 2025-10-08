घर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका

अदरक को गमले या किचन गार्डन की मिट्टी में लगाना सबसे आसान तरीका है. गमला ऐसा होना चाहिए जिसमें निचले हिस्से में ड्रेनेज हो ताकि पानी जमा न रहे. मिट्टी हल्की और उपजाऊ होनी चाहिए. आप बगीचे की मिट्टी में थोड़ी रेत और गोबर की खाद मिलाकर मिश्रण तैयार कर सकते हैं.