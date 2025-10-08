एक्सप्लोरर
घर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका
Ginger At Home: घर के किचन गार्डन में ताजा और बढ़िया अदरक उगाना अब आसान हो गया है. सही मिट्टी, हल्की धूप और नियमित पानी देकर आप अदरक के पौधे पा सकते हैं.
अगर आप भी अपने घर में ताजा अदरक उगाना चाहते हैं, तो किचन गार्डन आपके लिए एकदम सही जगह हो सकती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Oct 2025 08:58 AM (IST)
Tags :Agriculture
एग्रीकल्चर
6 Photos
किचन गार्डन में आसानी से कैसे उगा सकते हैं काजू? ये तरीका जानकर आपकी भी होगी तगड़ी बचत
एग्रीकल्चर
6 Photos
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
एग्रीकल्चर
6 Photos
ये है किचन गार्डन में धनिया उगाने का सबसे आसान तरीका, फ्री में मिलेंगे ताजा पत्ते
एग्रीकल्चर
7 Photos
स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों की कमाई दोगुनी, अब मैदानी इलाकों में भी खुला रास्ता
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
इंडिया
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion