हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका

घर के किचन गार्डन में बढ़िया अदरक कैसे उगाएं? जानें आसान और असरदार तरीका

Ginger At Home: घर के किचन गार्डन में ताजा और बढ़िया अदरक उगाना अब आसान हो गया है. सही मिट्टी, हल्की धूप और नियमित पानी देकर आप अदरक के पौधे पा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 08:58 AM (IST)
Ginger At Home: घर के किचन गार्डन में ताजा और बढ़िया अदरक उगाना अब आसान हो गया है. सही मिट्टी, हल्की धूप और नियमित पानी देकर आप अदरक के पौधे पा सकते हैं.

अगर आप भी अपने घर में ताजा अदरक उगाना चाहते हैं, तो किचन गार्डन आपके लिए एकदम सही जगह हो सकती है.

अदरक एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो केवल स्वाद और खुशबू ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. आइए जानते हैं घर पर अदरक उगाने का आसान और असरदार तरीका.
अदरक एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो केवल स्वाद और खुशबू ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. आइए जानते हैं घर पर अदरक उगाने का आसान और असरदार तरीका.
सबसे पहले आपको अच्छी गुणवत्ता वाला अदरक लेना होगा. बाजार में मिलने वाला ताज़ा अदरक चुनें, जिसमें कोई सड़न या सूखापन न हो. इसे लगाने से पहले 24 घंटे पानी में भिगो दें ताकि यह अंकुरित हो सके.
सबसे पहले आपको अच्छी गुणवत्ता वाला अदरक लेना होगा. बाजार में मिलने वाला ताज़ा अदरक चुनें, जिसमें कोई सड़न या सूखापन न हो. इसे लगाने से पहले 24 घंटे पानी में भिगो दें ताकि यह अंकुरित हो सके.
अदरक को गमले या किचन गार्डन की मिट्टी में लगाना सबसे आसान तरीका है. गमला ऐसा होना चाहिए जिसमें निचले हिस्से में ड्रेनेज हो ताकि पानी जमा न रहे. मिट्टी हल्की और उपजाऊ होनी चाहिए. आप बगीचे की मिट्टी में थोड़ी रेत और गोबर की खाद मिलाकर मिश्रण तैयार कर सकते हैं.
अदरक को गमले या किचन गार्डन की मिट्टी में लगाना सबसे आसान तरीका है. गमला ऐसा होना चाहिए जिसमें निचले हिस्से में ड्रेनेज हो ताकि पानी जमा न रहे. मिट्टी हल्की और उपजाऊ होनी चाहिए. आप बगीचे की मिट्टी में थोड़ी रेत और गोबर की खाद मिलाकर मिश्रण तैयार कर सकते हैं.
अदरक की खेती के लिए नम और आर्द्र वातावरण सबसे अच्छा रहता है. इसे सीधे धूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप मिले. नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी हमेशा गीली न रहे.
अदरक की खेती के लिए नम और आर्द्र वातावरण सबसे अच्छा रहता है. इसे सीधे धूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप मिले. नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी हमेशा गीली न रहे.
अदरक की कटाई लगभक 8-10 महीने में की जा सकती है. जब पत्तियां पीली होने लगें, तब इसे मिट्टी से निकाल लें. इसे काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है या अगले सीजन के लिए कुछ टुकड़े बचाकर फिर से लगा सकते हैं.
अदरक की कटाई लगभक 8-10 महीने में की जा सकती है. जब पत्तियां पीली होने लगें, तब इसे मिट्टी से निकाल लें. इसे काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है या अगले सीजन के लिए कुछ टुकड़े बचाकर फिर से लगा सकते हैं.
घर में अदरक उगाना न केवल आसान है, बल्कि यह आपकी किचन में हमेशा ताजा अदरक उपलब्ध कराता है. इससे आपकी सब्ज़ियों और व्यंजनों का स्वाद भी बढ़ता है और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है.
घर में अदरक उगाना न केवल आसान है, बल्कि यह आपकी किचन में हमेशा ताजा अदरक उपलब्ध कराता है. इससे आपकी सब्ज़ियों और व्यंजनों का स्वाद भी बढ़ता है और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है.
Published at : 08 Oct 2025 08:58 AM (IST)
 Agriculture

Photo Gallery

विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
इंडिया
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
वीडियोज

Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान संभव, RJD को 125-130 सीटें मिलने का अनुमान
Himachal Landslide: बिलासपुर में Bus पर चट्टान गिरने से 15 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
Jaipur Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर टैंकर-ट्रक में टक्कर, LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहला इलाका
Akhilesh-Azam Meet: अखिलेश यादव का बरेली-Rampur दौरा, Azam Khan से 2 साल बाद मुलाकात | Breaking
Tata-Ministers Meet: PM, HM Amit Shah और FM Nirmala Sitharaman से मिले Tata अधिकारी

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
इंडिया
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
बॉलीवुड
'बेबी डॉल' गाने वाली सिंगर का ट्रांसफॉर्मेशन देख परेशान हुए फैंस, पूछा- चेहरे को क्या हो गया?
'बेबी डॉल' गाने वाली सिंगर का ट्रांसफॉर्मेशन देख परेशान हुए फैंस, पूछा- चेहरे को क्या हो गया?
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
नौकरी
कैसे मिलती है आईसीसी में अंपायर की नौकरी, जानें कितनी मोटी मिलती है सैलरी?
कैसे मिलती है आईसीसी में अंपायर की नौकरी, जानें कितनी मोटी मिलती है सैलरी?
जनरल नॉलेज
गुरुग्राम में सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट कौन-से? यहां स्मार्टफोन पर मिलता है बंपर डिस्काउंट
गुरुग्राम में सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट कौन-से? यहां स्मार्टफोन पर मिलता है बंपर डिस्काउंट
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
