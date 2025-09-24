हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किचन गार्डन में आसानी से कैसे उगा सकते हैं काजू? ये तरीका जानकर आपकी भी होगी तगड़ी बचत

किचन गार्डन में आसानी से कैसे उगा सकते हैं काजू? ये तरीका जानकर आपकी भी होगी तगड़ी बचत

घर पर आसानी से किचन गार्डन में काजू उगाएं और ताजगी के साथ पैसे भी बचाएं. सही देखभाल, पर्याप्त धूप और जैविक खाद से पौधे से फल पा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 24 Sep 2025 08:12 AM (IST)
घर पर आसानी से किचन गार्डन में काजू उगाएं और ताजगी के साथ पैसे भी बचाएं. सही देखभाल, पर्याप्त धूप और जैविक खाद से पौधे से फल पा सकते हैं.

आजकल लोग अपने घरों में किचन गार्डन बनाने में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं. ताजे फल और सब्जियों के लिए बाहर से खरीदारी करने की बजाय, घर पर ही स्वस्थ और स्वच्छ उत्पाद उगाना बहुत फायदेमंद हो गया है.

1/6
इसी कड़ी में काजू का पौधा उगाना भी अब आसान हो गया है. काजू केवल स्वाद में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है. इसके नियमित सेवन से दिल की सेहत बेहतर रहती है, दिमाग तेज होता है और वजन भी नियंत्रित रहता है.
इसी कड़ी में काजू का पौधा उगाना भी अब आसान हो गया है. काजू केवल स्वाद में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है. इसके नियमित सेवन से दिल की सेहत बेहतर रहती है, दिमाग तेज होता है और वजन भी नियंत्रित रहता है.
2/6
किचन गार्डन में काजू उगाने के लिए सबसे पहले आपको काजू के बीज या छोटे पौधे की जरूरत होगी. अगर आप बीज से शुरू करते हैं तो सबसे पहले ताजे काजू को हल्का भिगोकर रखें. इससे बीज जल्दी अंकुरित होंगे. इसके बाद इसे गमले या बर्तन में हल्की मिट्टी में लगाएं. मिट्टी अच्छी तरह से नमी बनाए रखने वाली होनी चाहिए.
किचन गार्डन में काजू उगाने के लिए सबसे पहले आपको काजू के बीज या छोटे पौधे की जरूरत होगी. अगर आप बीज से शुरू करते हैं तो सबसे पहले ताजे काजू को हल्का भिगोकर रखें. इससे बीज जल्दी अंकुरित होंगे. इसके बाद इसे गमले या बर्तन में हल्की मिट्टी में लगाएं. मिट्टी अच्छी तरह से नमी बनाए रखने वाली होनी चाहिए.
3/6
काजू के पौधे को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है. इसलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 घंटे धूप मिल सके. पानी देने में संयम बरतें. ज्यादा पानी देने से पौधा सड़ सकता है. सप्ताह में 3-4 बार पानी देना पर्याप्त होता है.
काजू के पौधे को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है. इसलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 घंटे धूप मिल सके. पानी देने में संयम बरतें. ज्यादा पानी देने से पौधा सड़ सकता है. सप्ताह में 3-4 बार पानी देना पर्याप्त होता है.
4/6
पौधे को अच्छी वृद्धि के लिए जैविक खाद या रासायनिक खाद का उपयोग किया जा सकता है. घर में बनने वाली कम्पोस्ट खाद भी काजू के पौधे के लिए काफी लाभकारी है. खाद को मिट्टी में मिलाकर पौधे को पोषण दें. इसके अलावा समय-समय पर पौधे की जड़ों के आसपास मिट्टी को ढीला करना भी जरूरी है.
पौधे को अच्छी वृद्धि के लिए जैविक खाद या रासायनिक खाद का उपयोग किया जा सकता है. घर में बनने वाली कम्पोस्ट खाद भी काजू के पौधे के लिए काफी लाभकारी है. खाद को मिट्टी में मिलाकर पौधे को पोषण दें. इसके अलावा समय-समय पर पौधे की जड़ों के आसपास मिट्टी को ढीला करना भी जरूरी है.
5/6
काजू का पौधा रोगों और कीटों से प्रभावित हो सकता है. इसके लिए समय-समय पर पौधे की पत्तियों और शाखाओं की जाँच करें. अगर किसी भी पत्ती पर कीट दिखाई दें तो उसे तुरंत हटा दें या प्राकृतिक कीट नाशक का इस्तेमाल करें. काजू के पौधे की नियमित छंटाई करना भी जरूरी है. इससे पौधा स्वस्थ रहता है और अच्छे फलों की संभावना बढ़ती है.
काजू का पौधा रोगों और कीटों से प्रभावित हो सकता है. इसके लिए समय-समय पर पौधे की पत्तियों और शाखाओं की जाँच करें. अगर किसी भी पत्ती पर कीट दिखाई दें तो उसे तुरंत हटा दें या प्राकृतिक कीट नाशक का इस्तेमाल करें. काजू के पौधे की नियमित छंटाई करना भी जरूरी है. इससे पौधा स्वस्थ रहता है और अच्छे फलों की संभावना बढ़ती है.
6/6
काजू के पौधे से साल में एक या दो बार फल प्राप्त हो सकते हैं. घर पर उगाया काजू रासायनिक मुक्त होता है और इसका स्वाद बाजार से खरीदे गए काजू से कहीं बेहतर होता है.
काजू के पौधे से साल में एक या दो बार फल प्राप्त हो सकते हैं. घर पर उगाया काजू रासायनिक मुक्त होता है और इसका स्वाद बाजार से खरीदे गए काजू से कहीं बेहतर होता है.
