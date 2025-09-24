किचन गार्डन में आसानी से कैसे उगा सकते हैं काजू? ये तरीका जानकर आपकी भी होगी तगड़ी बचत

काजू का पौधा रोगों और कीटों से प्रभावित हो सकता है. इसके लिए समय-समय पर पौधे की पत्तियों और शाखाओं की जाँच करें. अगर किसी भी पत्ती पर कीट दिखाई दें तो उसे तुरंत हटा दें या प्राकृतिक कीट नाशक का इस्तेमाल करें. काजू के पौधे की नियमित छंटाई करना भी जरूरी है. इससे पौधा स्वस्थ रहता है और अच्छे फलों की संभावना बढ़ती है.