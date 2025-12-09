मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
मीरा कपूर और शाहिद कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में मीरा शाहिद पर चिल्लाते हुए दिख रही हैं. उनके फोन पर क्रैक आए गए थे, जिसकी वजह से वो नाराज थीं.
एक्टर शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा कपूर कपल गोल्स देते हैं. उनकी जोड़ी से फैंस बहुत इंस्पायर होते हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है, इसमें वो पत्नी मीरा के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. वो मीरा को टीज करते नजर आ रहे हैं.
शाहिद पर चिल्लाई मीरा कपूर
वीडियो में दिखाया गया कि शाहिद और मीरा सेट पर होते हैं. मीरा अपना फोन चेक करती हैं और मीरा के फोन पर क्रैक दिखते हैं. ये देखकर मीरा को गुस्सा आता है और वो परेशान हो जाती हैं.
वो कहती हैं- ये मेरे फोन के साथ किसने किया? वो शाहिद पर चिल्लाती हैं- एसके आपने ये बकवास की है. ये सुनकर शाहिद हंसने लगते हैं और फिर वो मीरा से कहते हैं कि ये प्रैंक था. शाहिद मस्तीभरे अंदाज में कहते हैं- किसने किया ये मेरे सामने लेकर आओ. ओह, ये तो जोक है.
बता दें कि शाहिद ने मीरा के फोन पर एक क्रैक्ड-स्क्रीन स्टिकर लगा दिया था. इससे फोन टूटा हुआ लग रहा था. इसके बाद दोनों शूट करने लगते हैं. शाहिद मीरा को मैडम कहकर बुलाते हैं. वो कहते हैं मैडम का मूड आज अच्छा नहीं है. मैडम को जुकाम हो गया है. मैडम को डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहां से. मैडम बहुत खूबसूरत है.
मीरा और शाहिद की शादी
बता दें कि मीरा और शाहिद की शादी 7 जुलाई 2015 को हुई थी. इस शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं. दोनों अपनी शादी में बहुत खुश हैं. मीरा और शाहिद दो बच्चे मीशा और जैन के पेरेंट्स हैं. मीशा का जन्म 2016 में हुआ था और जैन का जन्म 2018 में हुआ था. दोनों साथ में बहुत खुश हैं.
वर्क फ्रंट पर शाहिद को पिछली बार फिल्म देवा में देखा गया था. अब वो ओ रोमियो और कॉकटेल 2 में दिखेंगे. दोनों ही फिल्मों की शूटिंग चल रही है.
