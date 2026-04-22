सूरज के प्रकोप के सामने भी आसानी से टिक जाएगी फसल, बस करने होंगे ये पांच काम

मिट्टी की नमी को बचाने के लिए मल्चिंग का सहारा ले सकते है. खेत में फसल के अवशेष या सूखे पत्तों की एक परत बिछा देने से जमीन सीधे धूप के संपर्क में नहीं आती. यह लेयर एक ढाल की तरह काम करती है और मिट्टी के तापमान को कंट्रोल में रखती है. जिससे पौधे लू से बचे रहते हैं.