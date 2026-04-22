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सूरज के प्रकोप के सामने भी आसानी से टिक जाएगी फसल, बस करने होंगे ये पांच काम
Summer Crop Safety Tips: आसमान से बरसती आग और तपती लू अब आपकी फसल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. बस ये 5 तरीकें अपनाकर आप गर्मी में फसलों को बचाकर रख सकते हैं.
बढ़ती गर्मी और आसमान से बरसती आग ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. लेकिन सही प्लानिंग के साथ आप अपनी फसल को जलने से बचा सकते हैं. सूरज का प्रकोप जितना भी ज्यादा हो. अगर आप कुछ देसी और मॉडर्न तरीके अपनाते हैं तो पौधों की नमी बरकरार रहेगी.
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Published at : 22 Apr 2026 03:07 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion