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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसूरज के प्रकोप के सामने भी आसानी से टिक जाएगी फसल, बस करने होंगे ये पांच काम

सूरज के प्रकोप के सामने भी आसानी से टिक जाएगी फसल, बस करने होंगे ये पांच काम

Summer Crop Safety Tips: आसमान से बरसती आग और तपती लू अब आपकी फसल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. बस ये 5 तरीकें अपनाकर आप गर्मी में फसलों को बचाकर रख सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 22 Apr 2026 03:07 PM (IST)
Summer Crop Safety Tips: आसमान से बरसती आग और तपती लू अब आपकी फसल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. बस ये 5 तरीकें अपनाकर आप गर्मी में फसलों को बचाकर रख सकते हैं.

बढ़ती गर्मी और आसमान से बरसती आग ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. लेकिन सही प्लानिंग के साथ आप अपनी फसल को जलने से बचा सकते हैं. सूरज का प्रकोप जितना भी ज्यादा हो. अगर आप कुछ देसी और मॉडर्न तरीके अपनाते हैं तो पौधों की नमी बरकरार रहेगी.

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सबसे पहला और जरूरी काम है सिंचाई का सही वक्त चुनना. क्योंकि दोपहर की तेज धूप में पानी देने से फसल को फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है. हमेशा सुबह जल्दी या फिर सूरज ढलने के बाद ही पानी दें ताकि मिट्टी उसे अच्छी तरह सोख सके. इससे पौधों की जड़ें लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहेंगी.
सबसे पहला और जरूरी काम है सिंचाई का सही वक्त चुनना. क्योंकि दोपहर की तेज धूप में पानी देने से फसल को फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है. हमेशा सुबह जल्दी या फिर सूरज ढलने के बाद ही पानी दें ताकि मिट्टी उसे अच्छी तरह सोख सके. इससे पौधों की जड़ें लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहेंगी.
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मिट्टी की नमी को बचाने के लिए मल्चिंग का सहारा ले सकते है. खेत में फसल के अवशेष या सूखे पत्तों की एक परत बिछा देने से जमीन सीधे धूप के संपर्क में नहीं आती. यह लेयर एक ढाल की तरह काम करती है और मिट्टी के तापमान को कंट्रोल में रखती है. जिससे पौधे लू से बचे रहते हैं.
मिट्टी की नमी को बचाने के लिए मल्चिंग का सहारा ले सकते है. खेत में फसल के अवशेष या सूखे पत्तों की एक परत बिछा देने से जमीन सीधे धूप के संपर्क में नहीं आती. यह लेयर एक ढाल की तरह काम करती है और मिट्टी के तापमान को कंट्रोल में रखती है. जिससे पौधे लू से बचे रहते हैं.
Published at : 22 Apr 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farmers News Farming Tips

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