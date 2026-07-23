BJP में शामिल होंगे लालू के करीबी नेता मृत्युंजय तिवारी, हाल ही में RJD से दिया था इस्तीफा
Mrityunjay Tiwari News: बीजेपी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी को प्रवक्ता का पद ही मिलता है या फिर कोई और जिम्मेदारी दी जाती है यह देखने वाली बात होगी. पढ़िए पूरी खबर.
आरजेडी के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी (Mrityunjay Tiwari) ने अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया है. बहुत जल्द वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे. कोई तिथि अभी तय नहीं हुई है लेकिन यह तय हो गया है कि वे बीजेपी का ही दामने थामने जा रहे हैं.
मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के अच्छे प्रवक्ताओं में से एक थे. लालू यादव ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी जिसके बाद से वे उसका निर्वहण कर रहे थे. अब बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें पार्टी में प्रवक्ता का पद ही मिलता है या फिर कोई और जिम्मेदारी दी जाती है यह देखने वाली बात होगी.
हाल के समय में देखें तो बीजेपी में सदस्यता लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अभी कुछ दिनों पहले ही जन सुराज के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था. इससे पहले आरजेडी की रितु जायसवाल भी बीजेपी में शामिल हुई थीं. अब मृत्युंजय तिवारी भी आरजेडी से ही बीजेपी में आ रहे हैं.
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मृत्युंजय तिवारी ने क्यों छोड़ी थी पार्टी?
बता दें कि 16 जुलाई (2026) को आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने अपना वीडियो बयान जारी किया था. उसमें उन्होंने कई आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि वे पार्टी में 2014 से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे उनके मान-सम्मान का कद्र नहीं किया गया. उन्होंने यहां तक कहा था कि पार्टी के ही कुछ लोग पार्टी को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया था.
'अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं...'
मृत्युंजय तिवारी ने अपने बयान में यहां तक कहा था कि उन्होंने अपनी समस्या कई बार तेजस्वी यादव को भी बताई थी लेकिन संज्ञान नहीं लिया. मृत्युंजय तिवारी ने खुद को समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा था कि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है.
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