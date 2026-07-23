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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP में शामिल होंगे लालू के करीबी नेता मृत्युंजय तिवारी, हाल ही में RJD से दिया था इस्तीफा

BJP में शामिल होंगे लालू के करीबी नेता मृत्युंजय तिवारी, हाल ही में RJD से दिया था इस्तीफा

Mrityunjay Tiwari News: बीजेपी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी को प्रवक्ता का पद ही मिलता है या फिर कोई और जिम्मेदारी दी जाती है यह देखने वाली बात होगी. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jul 2026 09:54 PM (IST)
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आरजेडी के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी (Mrityunjay Tiwari) ने अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया है. बहुत जल्द वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे. कोई तिथि अभी तय नहीं हुई है लेकिन यह तय हो गया है कि वे बीजेपी का ही दामने थामने जा रहे हैं.

मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के अच्छे प्रवक्ताओं में से एक थे. लालू यादव ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी जिसके बाद से वे उसका निर्वहण कर रहे थे. अब बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें पार्टी में प्रवक्ता का पद ही मिलता है या फिर कोई और जिम्मेदारी दी जाती है यह देखने वाली बात होगी. 

हाल के समय में देखें तो बीजेपी में सदस्यता लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अभी कुछ दिनों पहले ही जन सुराज के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था. इससे पहले आरजेडी की रितु जायसवाल भी बीजेपी में शामिल हुई थीं. अब मृत्युंजय तिवारी भी आरजेडी से ही बीजेपी में आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- CJP प्रोटेस्ट: कनॉट प्लेस के जल्दी बंद करने वाले आदेश पर भड़के RJD सांसद मनोज झा, 'अगर इस…'

मृत्युंजय तिवारी ने क्यों छोड़ी थी पार्टी?

बता दें कि 16 जुलाई (2026) को आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने अपना वीडियो बयान जारी किया था. उसमें उन्होंने कई आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि वे पार्टी में 2014 से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे उनके मान-सम्मान का कद्र नहीं किया गया. उन्होंने यहां तक कहा था कि पार्टी के ही कुछ लोग पार्टी को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया था.

'अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं...'

मृत्युंजय तिवारी ने अपने बयान में यहां तक कहा था कि उन्होंने अपनी समस्या कई बार तेजस्वी यादव को भी बताई थी लेकिन संज्ञान नहीं लिया. मृत्युंजय तिवारी ने खुद को समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा था कि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है. 

यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा में गूंजा पटना में प्रदर्शन का मुद्दा, BJP बोली- 'ये छात्र नहीं गुंडा थे, अपराधी थे'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jul 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
Mrityunjay Tiwari BIHAR NEWS
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