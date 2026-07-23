सीजेपी को मान-मनौव्वल की सरकार की कोशिश नाकाम! अब कल देशभर में आंदोलन का ऐलान

नीट-यूजी पेपर लीक विवाद और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कल 24 जुलाई को बड़े देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है. सीजेपी ने देशभर के छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होकर इसको सफल बनाने का आह्रान किया है. जंतर-मंतर पर सीजेपी और प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं. इस सब के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई है.

सीजेपी ने कहा है कि यह प्रदर्शन छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया जा रहा है. CJP ने छात्र संघों को इसमें शामिल होने की अपील की है. सीजेपी की ओर से ये आह्रान तब किया गया है जब सरकार ने कहा कि वह छात्रों और उनके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने को तैयार है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सीजेपी के प्रतिनिधि बैठक के लिए या तो मेरे आवास पर आ सकते हैं या कार्यालय में मिल सकते हैं. इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था, 'चाहे आप जेपी नड्डा के आवास पर कहें या आप कहें ऑफिस में तो वहां चर्चा हो सकती है. हमारे लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है.'

कॉकरोज जनता पार्टी ने सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, 'केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि हम कहीं भी बातचीत कर सकते हैं तो हमने अपना सुझाव दे दिया है. जंतर-मंतर या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जैसी किसी न्यूट्रल जगह पर आएं. हम वहीं मिलेंगे. मुझे अभी तक उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला है. उन्हें हमसे सीधे संपर्क करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि कहां मिलना है, कब मिलना है और बातचीत कितनी देर तक चलेगी.'

उन्होंने कहा, 'पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के पीएम मोदी के ट्वीट पर उन्होंने कहा, 'ऐसे ऐलान किसी काम के नहीं हैं. ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिशें हैं. हम जवाबदेही और जिम्मेदारी चाहते हैं. हम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफे से कम हम बातचीत नहीं करेंगे.'