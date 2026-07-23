शूटर अभिनव बिंद्रा ने छात्रों का किया समर्थन, जंतर-मंतर आंदोलन पर कही बड़ी बात 

Abhinav Bindra On Delhi CJP Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन धीरे-धीरे बड़ा होता जा रहा है. बॉलीवुड और खेल जगत से आने वाले तमाम सेलिब्रिटी इस प्रदर्शन पर अपनी-अपनी राय पेश कर रहे हैं. अब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा ने छात्र आंदोनल के सपोर्ट में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वह खुद को एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे सभी से जुड़े होते हैं.

इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी बात की. बता दें कि 20 मार्च को संसद मार्च आह्वान के बाद से आंदोलन को और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है. इस आह्वान के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली थी. पुलिस ने लाठी चार्ज की थी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था. इस दौरान कई छात्र घायल भी हुए थे. वहीं सामने आई कुछ वीडियो में पुलिस महिला छात्रों के साथ बदसलूकी करती नजर आई थी, जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था.

क्या बोले अभिनव बिंद्रा?

अपने सोशल मीडिया पर अभिनव बिंद्रा ने लिखा, "मैंने कभी खुद को राजनीतिक व्यक्ति नहीं माना है. लेकिन मेरा मानना ​​है कि कुछ मुद्दे हम सभी से जुड़े हैं, चाहे हमारी राय कुछ भी हो. शिक्षा उनमें से एक है."

I have never considered myself a political person. But I do believe that some issues belong to all of us, regardless of where we stand. Education is one of them.



The measure of a nation is found not only in its economy or its achievements, but in the opportunities it creates for… — Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) July 23, 2026

उन्होंने आगे लिखा, "किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी इकोनॉमी या उसकी उपलब्धियों से ही नहीं, बल्कि अपने युवाओं के लिए पैदा किए गए मौकों से भी होती है. ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आत्मविश्वास जगाए, काबिलियत को सराहे और जिज्ञासा को बढ़ावा दे, वह देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक होता है."

बात को समाप्त करते हुए अभिनव ने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपने एजुकेशन सिस्टम को लगातार मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए मौके, इनोवेशन और उम्मीद का स्रोत बना रहे."

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