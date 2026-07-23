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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपिछले 50 साल में कितनी बदली भारत की खेती? क्या अब भी गरीब है किसान- कितनी हुई मुनाफा वृद्धि

पिछले 50 साल में कितनी बदली भारत की खेती? क्या अब भी गरीब है किसान- कितनी हुई मुनाफा वृद्धि

Farmers News: पिछले 50 सालों में भारतीय कृषि कितनी आधुनिक हुई है और इससे किसानों की आमदनी पर कितना असर पड़ा है? जानिए इस सफर में किसानों की आय और खेती की तस्वीर कितनी बदली है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 23 Jul 2026 01:35 PM (IST)
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Farmers News: देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी खेती और किसानी पर जीवन यापन करता है. हालांकि अगर 50 साल पहले के दौर से तुलना करें तो काफी बदलाव आया है. तब देश की करीब 70% आबादी पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी. जो आज घटकर 45% से 50% के आसपास रह गई है.  

इन पांच दशकों में खेती का अंदाज और तरीका पूरी तरह बदल गया है. हरित क्रांति के दौर से चला यह सफर आज ट्रैक्टर, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन और मोबाइल ऐप्स तक पहुंच चुका है. हल-बैल से मशीनों तक का यह सफर देखने में तो अच्छा लगता है. लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बदलाव ने किसान की जेब भरी है या वह आज भी तंगी झेल रहा है?

50 सालों में खेती में कितना बदलाव हुआ?

अगर पिछले 50 सालों के सफर को देखें तो खेती का तरीका पूरी तरह से आधुनिक और आसान हो चुका है. पहले किसान पूरी तरह से मानसून की बारिश और कुओं पर निर्भर रहता था. लेकिन अब नहरों के नेटवर्क, ट्यूबवेल और ड्रिप इरिगेशन ने सिंचाई की चिंता काफी कम कर दी है. 

हाइब्रिड बीजों, बेहतर खाद और आधुनिक मशीनों के आने से फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ गई है. पहले जहां सिर्फ गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलें ही उगाई जाती थीं. वहीं अब किसान पॉलीहाउस, बागवानी और कमर्शियल फार्मिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. आज का किसान घर बैठे मोबाइल से मंडी भाव देखता है और मौसम का हाल जानकर बुआई तय करता है.

यह भी पढ़ें: क्या फार्म हाउस में की जा सकती है सिंघाड़े की खेती? इन 5 तरीकों से घर में ही उग आएगा ये फल

क्या अब भी गरीब है किसान?

पैदावार और तकनीक बढ़ने से किसानों की कुल आय में बढ़ोतरी तो ज़रूर हुई है. लेकिन इसके साथ ही खेती की लागत भी कई गुना बढ़ गई है. बीज, खाद, डीजल और मजदूरी के दाम लगातार बढ़े हैं, जिसकी वजह से शुद्ध मुनाफा उस तेजी से नहीं बढ़ पाया जिसकी उम्मीद थी. ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े होने की वजह से छोटे किसानों के लिए आज भी बड़ा मुनाफा कमाना चुनौती बना हुआ है. 

कितना बढ़ा मुनाफा?

हालांकि जिन किसानों ने सिर्फ पारंपरिक अनाज के भरोसे न रहकर डेयरी फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती या कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों में किस्मत आजमाई उनकी कमाई और जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है. यानी कह सकते हैं कि सान पहले से ज़्यादा सशक्त तो हुआ है. लेकिन हर किसान की गरीबी दूर हो गई हो ऐसा कहना सही नहीं होगा. कई किसान आज खेती से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं. लेकिन कई आज भी सिर्फ गुजारा कर पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 1 एकड़ सरसों की खेती में कितना निकल आएगा तेल? इसे कंपनी को बेचने पर कितनी होगी कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News
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