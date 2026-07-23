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फसल को चूहों के आतंक से बचाएंगे सरकार के ये 3 प्रोडक्ट, जानिए कहां होती है खरीद

Farming Tips: खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों से निपटने के लिए कई उपाय अपनाए जाते हैं. किसानों के लिए कुछ खास चीजों की जानकारी जिससे सुरक्षा और आसान हो जाएगीय

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 23 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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Farming Tips: खेती-किसानी में जितनी मेहनत फसल को उगाने में लगती है. उतनी ही उसकी सुरक्षा जरूरी होती है. खेत में लहलहाती फसल हो या गोदाम में रखा अनाज चूहों हर जगह अटैक कर देते हैं. चूहे न सिर्फ खड़ी फसलों की जड़ें काट देते हैं. बल्कि मिट्टी में बिल बनाकर सिंचाई का पानी भी बर्बाद कर देते हैं. 

इस परेशानी से किसानों को राहत दिलाने के लिए सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र कुछ बेहतरीन और असरदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. यह सरकारी अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स कम खर्च में चूहों का नामोनिशान मिटा देते हैं. चलिए आपको बताते हैं चूहों से फसल बचाने वाले इन 3 सरकारी प्रोडक्ट्स के बारे में और यह भी कि इन्हें आप कहां से खरीद सकते हैं.

चूहों के लिए 3 असरदार सरकारी प्रोडक्ट्स 

फसल को चूहों के हमले से सुरक्षित रखने के लिए तीन सबसे जरूरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. पहला है जिंक फास्फाइड, जो कि बेहद असरदार चूहा नाशक पाउडर है. इसे बाजरा, आटा और थोड़े से तेल में मिलाकर जहरीली चुग तैयार की जाती है. दूसरा प्रोडक्ट है ब्रोमाडियोलोन, जो रेडी-टू-यूज केक के रूप में आता है. 

इसे चूहों के बिलों के पास रखना बहुत आसान होता है. तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक रॉडेंट रिपैलर, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. यह ऐसी आवाजें निकालता है जिससे चूहे खेत या गोदाम छोड़कर भाग जाते हैं. ये तीनों ही प्रोडक्ट्स चूहों के आतंक को पूरी तरह रोकने में कारगर साबित होते हैं.

यह भी पढ़ें: सब्जी की खेती में बढ़ेगी कमाई, इन किसानों को मिल रही 10 हजार रुपये की सब्सिडी, जानें प्रोसेस

कहां से होगी खरीद ?

अब बात करते हैं कि यह सरकारी मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कहां. इन प्रोडक्ट्स को आप अपने नजदीकी ब्लॉक के सरकारी कृषि सेवा केंद्र, जिला कृषि कार्यालय, या कृषि विज्ञान केंद्र से आसानी से खरीद सकते हैं. कई राज्यों में कृषि विभाग इन चूहा नाशक दवाइयों पर भारी सब्सिडी भी देता है. 

कैसे करें सही इस्तेमाल?

इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. बता दें कि जिंक फास्फाइड जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले खेत में 1-2 दिन बिना जहर वाला दाना डालकर चूहों को खाने की आदत डालें फिर जहरीली चुग रखें. सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इन दवाइयों को हमेशा बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें और हाथों में दस्ताने पहनकर ही बिलों के पास रखें.

यह भी पढ़ें: 1 एकड़ सरसों की खेती में कितना निकल आएगा तेल? इसे कंपनी को बेचने पर कितनी होगी कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Crop Protection
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