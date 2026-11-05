एक्सप्लोरर
Stevia Farming: चीनी से 300 गुना मीठा, किसान भाई खेती कर कमा रहे लाखों रुपये
Stevia Farming: अगर आप भी पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ उगाना चाहते हैं तो स्टीविया की खेती कर सकते हैं. इसकी पत्तियों से प्राकृतिक स्वीटनर तैयार किया जाता है. यहां जानें इसकी खेती का पूरा गणित.
Stevia Ki Kheti: चीनी की बढ़ती खपत और सेहत को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच अब लोग मीठे के दूसरे विकल्प भी तलाश रहे हैं. ऐसे में स्टीविया किसानों के लिए कमाई का एक नया रास्ता बन सकती है. इसकी पत्तियों में मौजूद तत्व चीनी से 200 से 300 गुना तक मीठे होते हैं. इन पत्तियों से नेचुरल स्वीटनर तैयार किया जाता है, जिसकी मांग बढ़ने की संभावना है. स्टीविया की खेती में एक बार पौधे लगाने के बाद कई बार पत्तियों की कटाई की जा सकती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
कृषक सम्मान निधि की 2 किस्तें जारी, किसानों के खातों में आए 924 करोड़
एग्रीकल्चर
कर्नाटक में चीनी की MSP को लेकर विवाद, क्या मांग कर रहे किसान?
एग्रीकल्चर
लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
एग्रीकल्चर
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
Advertisement
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion