CSIR के अनुमान के मुताबिक, स्टीविया की खेती से एक हेक्टेयर में सालाना करीब 3.5 से 4 टन सूखी पत्तियां मिल सकती हैं. अगर इनका भाव 120 रुपये प्रति किलो के आसपास मिले, तो सालाना शुद्ध कमाई करीब 2.40 से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. हालांकि, असली कमाई पैदावार, पत्तियों की क्वालिटी और बाजार भाव पर निर्भर करेगी.