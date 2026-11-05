ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरStevia Farming: चीनी से 300 गुना मीठा, किसान भाई खेती कर कमा रहे लाखों रुपये

Stevia Farming: चीनी से 300 गुना मीठा, किसान भाई खेती कर कमा रहे लाखों रुपये

Stevia Farming: अगर आप भी पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ उगाना चाहते हैं तो स्टीविया की खेती कर सकते हैं. इसकी पत्तियों से प्राकृतिक स्वीटनर तैयार किया जाता है. यहां जानें इसकी खेती का पूरा गणित.

Written By : ईशा  | Updated at : 05 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Stevia Farming: अगर आप भी पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ उगाना चाहते हैं तो स्टीविया की खेती कर सकते हैं. इसकी पत्तियों से प्राकृतिक स्वीटनर तैयार किया जाता है. यहां जानें इसकी खेती का पूरा गणित.

Stevia Ki Kheti: चीनी की बढ़ती खपत और सेहत को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच अब लोग मीठे के दूसरे विकल्प भी तलाश रहे हैं. ऐसे में स्टीविया किसानों के लिए कमाई का एक नया रास्ता बन सकती है. इसकी पत्तियों में मौजूद तत्व चीनी से 200 से 300 गुना तक मीठे होते हैं. इन पत्तियों से नेचुरल स्वीटनर तैयार किया जाता है, जिसकी मांग बढ़ने की संभावना है. स्टीविया की खेती में एक बार पौधे लगाने के बाद कई बार पत्तियों की कटाई की जा सकती है.

1/6
स्टीविया की पत्तियों में स्टेविओल ग्लाइकोसाइड नाम के खास तत्व पाए जाते हैं. इन्हीं तत्वों से प्राकृतिक स्वीटनर तैयार किया जाता है, जो चीनी से 200 से 300 गुना तक मीठा होता है. इसी वजह से स्टीविया को चीनी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
स्टीविया की पत्तियों में स्टेविओल ग्लाइकोसाइड नाम के खास तत्व पाए जाते हैं. इन्हीं तत्वों से प्राकृतिक स्वीटनर तैयार किया जाता है, जो चीनी से 200 से 300 गुना तक मीठा होता है. इसी वजह से स्टीविया को चीनी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
2/6
स्टीविया एक बारहमासी पौधा है. यानी किसानों को हर साल इसकी नई फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. एक बार पौधे लगाने के बाद सही देखभाल करने पर कई बार पत्तियों की कटाई की जा सकती है.
स्टीविया एक बारहमासी पौधा है. यानी किसानों को हर साल इसकी नई फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. एक बार पौधे लगाने के बाद सही देखभाल करने पर कई बार पत्तियों की कटाई की जा सकती है.
3/6
स्टीविया की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है. खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमी से पौधों को नुकसान हो सकता है. गर्म और धूप वाली जगह पर इसका पौधा अच्छी तरह बढ़ता है.
स्टीविया की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है. खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमी से पौधों को नुकसान हो सकता है. गर्म और धूप वाली जगह पर इसका पौधा अच्छी तरह बढ़ता है.
4/6
स्टीविया के पौधे लगाने के करीब 6 महीने बाद पहली बार पत्तियों की कटाई की जा सकती है. इसके बाद पौधों की बढ़त और मौसम के हिसाब से समय-समय पर पत्तियां तोड़ी जा सकती हैं. कटाई के बाद पत्तियों को अच्छी तरह सुखाकर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है.
स्टीविया के पौधे लगाने के करीब 6 महीने बाद पहली बार पत्तियों की कटाई की जा सकती है. इसके बाद पौधों की बढ़त और मौसम के हिसाब से समय-समय पर पत्तियां तोड़ी जा सकती हैं. कटाई के बाद पत्तियों को अच्छी तरह सुखाकर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है.
5/6
CSIR के अनुमान के मुताबिक, स्टीविया की खेती से एक हेक्टेयर में सालाना करीब 3.5 से 4 टन सूखी पत्तियां मिल सकती हैं. अगर इनका भाव 120 रुपये प्रति किलो के आसपास मिले, तो सालाना शुद्ध कमाई करीब 2.40 से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. हालांकि, असली कमाई पैदावार, पत्तियों की क्वालिटी और बाजार भाव पर निर्भर करेगी.
CSIR के अनुमान के मुताबिक, स्टीविया की खेती से एक हेक्टेयर में सालाना करीब 3.5 से 4 टन सूखी पत्तियां मिल सकती हैं. अगर इनका भाव 120 रुपये प्रति किलो के आसपास मिले, तो सालाना शुद्ध कमाई करीब 2.40 से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. हालांकि, असली कमाई पैदावार, पत्तियों की क्वालिटी और बाजार भाव पर निर्भर करेगी.
6/6
स्टीविया की खेती में अच्छी कमाई के लिए बाजार मिलना सबसे जरूरी है. किसान पौधे लगाने से पहले यह पता कर लें कि उनके आसपास इसकी पत्तियां खरीदने वाली कंपनी या कारोबारी कौन हैं. साथ ही खरीद की कीमत और शर्तों की जानकारी भी ले लें, ताकि फसल तैयार होने के बाद उसे बेचने में परेशानी न हो.
स्टीविया की खेती में अच्छी कमाई के लिए बाजार मिलना सबसे जरूरी है. किसान पौधे लगाने से पहले यह पता कर लें कि उनके आसपास इसकी पत्तियां खरीदने वाली कंपनी या कारोबारी कौन हैं. साथ ही खरीद की कीमत और शर्तों की जानकारी भी ले लें, ताकि फसल तैयार होने के बाद उसे बेचने में परेशानी न हो.
Published at : 05 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Krishak Samman Nidhi: कृषक सम्मान निधि की 2 किस्तें जारी, किसानों के खातों में आए 924 करोड़
कृषक सम्मान निधि की 2 किस्तें जारी, किसानों के खातों में आए 924 करोड़
एग्रीकल्चर
Sugarcane Farmers: कर्नाटक में चीनी की MSP को लेकर विवाद, क्या मांग कर रहे किसान?
कर्नाटक में चीनी की MSP को लेकर विवाद, क्या मांग कर रहे किसान?
एग्रीकल्चर
Onion Mandi Rate: लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
एग्रीकल्चर
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

तीसरी शादी के 5 महीने बाद Aamir Khan ने छोड़ा घर, Gauri Spratt के साथ क्या है वजह?
Salman Khan के ‘Teri Sexy Beauty’ पर मचा बवाल, Matrubhumi के गाने को लेकर भड़के लोग
Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
दीपोत्सव की रोशनी में माटी के पुजारियों का सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा
'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा
दिल्ली NCR
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
इंडिया
'ट्रंप के बाद अब PM मोदी की बारी', अमेरिकी चुनाव नतीजों पर प्रशांत भूषण का निशाना
'ट्रंप के बाद अब PM मोदी की बारी', अमेरिकी चुनाव नतीजों पर प्रशांत भूषण का निशाना
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
बॉलीवुड
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल
इंडिया
CEC को मिला SC का नोटिस, सौरव दास खुश, बोले- 'ज्ञानेश कुमार का ठिकाना जेल'
CEC को मिला SC का नोटिस, सौरव दास खुश, बोले- 'ज्ञानेश कुमार का ठिकाना जेल'
बिहार
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
विश्व
अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को झटका, डेमोक्रेट्स की जीत से भारत को कितनी राहत? शशि थरूर ने बताया आगे का रास्ता
अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को झटका, डेमोक्रेट्स की जीत से भारत को कितनी राहत? शशि थरूर ने बताया आगे का रास्ता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget