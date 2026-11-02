लहसुन की फसल आमतौर पर 4 से 6 महीने में तैयार हो जाती है. जब पौधों की पत्तियां पीली होकर सूखने लगें और नीचे झुक जाएं, तो समझें कि लहसुन की गांठें तैयार हो रही हैं. इस समय पानी देना बंद कर दें और कुछ दिन बाद मिट्टी को हल्का हटाकर गांठें निकाल लें. खुदाई के बाद लहसुन को कुछ दिनों तक छायादार और हवादार जगह पर सुखाएं.