एक्सप्लोरर
Garlic Gardening Tips: गमले में कैसे उगा सकते हैं लहसुन? जान लें पूरा प्रोसेस
Garlic Gardening Tips: क्या आप जानते हैं कि, आंगन में रखे गमले में भी आप लहसुन उगा सकते हैं? इसके लिए आपको न बड़े खेत की जरूरत है न ही ज्यादा खर्च की. यहां जानें गमले में लहसुन कैसे उगा सकते हैं.
How To Grow Garlic: आज के समय में बहुत से लोग अपने घर पर ही गमले में ताजी सब्जियां उगा रहे हैं. इससे खर्च तो बचता ही है साथ ही आपको बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के उगाई गई सब्जियों का फायदा भी मिलता है. ऐसे में क्या आप जानते है कि, आप घर के गमले में लहसुन भी उगा सकते हैं वो भी आसानी से. इसके लिए आपको बस सही मिट्टी, अच्छी कलियां और थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है. यहां जानें घर पर लहसुन उगाने के आसान स्टेप्स.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Nov 2026 01:26 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
मधुमक्खी पालकों को 6.25 लाख तक का बीमा कवर, सरकार का बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
गेहूं की बंपर पैदावार के लिए 15 नवंबर तक करें बुवाई, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह
एग्रीकल्चर
47 रुपये किलो में मिलेगा गेहूं का प्रमाणित बीज, किसान ऐसे उठाएं फायदा
एग्रीकल्चर
किसानों को पराली से मिलेगी राहत! इस सीडिंग मशीन से होगी सीधे बुवाई
Advertisement
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion