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Organic Farming: इस राज्य में है 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक खेती, काफी खुशहाल हैं किसान
Organic Agriculture: देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. जानें यहां किसान कौन-सी फसलें उगाते हैं और जैविक खेती से क्या फायदे मिलते हैं.
Organic Farming: खेती में अच्छी पैदावार के लिए किसान अक्सर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां खेती का पूरा तरीका ही बदल दिया गया है? यहां खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट और जैविक तरीकों से फसलें उगाई जाती हैं. इतना ही नहीं, इस राज्य को देश का पहला 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक राज्य होने का दर्जा भी मिला है. आइए जानते हैं कि यहां किसान कौन-कौन सी फसलें उगाते हैं और जैविक खेती से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है.
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Published at : 04 Nov 2026 02:30 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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