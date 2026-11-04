सिक्किम में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, लेकिन किसानों के सामने कम पैदावार, कीटों का खतरा और बाजार तक उपज पहुंचाने जैसी दिक्कतें भी हैं. कई बार जैविक उत्पादों के लिए अलग से अच्छा दाम नहीं मिल पाता. इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बेहतर बाजार और भंडारण की व्यवस्था जरूरी है.