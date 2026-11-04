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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरOrganic Farming: इस राज्य में है 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक खेती, काफी खुशहाल हैं किसान

Organic Farming: इस राज्य में है 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक खेती, काफी खुशहाल हैं किसान

Organic Agriculture: देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. जानें यहां किसान कौन-सी फसलें उगाते हैं और जैविक खेती से क्या फायदे मिलते हैं.

Written By : ईशा  | Updated at : 04 Nov 2026 02:30 PM (IST)
Organic Agriculture: देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. जानें यहां किसान कौन-सी फसलें उगाते हैं और जैविक खेती से क्या फायदे मिलते हैं.

Organic Farming: खेती में अच्छी पैदावार के लिए किसान अक्सर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां खेती का पूरा तरीका ही बदल दिया गया है? यहां खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट और जैविक तरीकों से फसलें उगाई जाती हैं. इतना ही नहीं, इस राज्य को देश का पहला 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक राज्य होने का दर्जा भी मिला है. आइए जानते हैं कि यहां किसान कौन-कौन सी फसलें उगाते हैं और जैविक खेती से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है.

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दरअसल, हम बात कर रहे हैं सिक्किम की. इस राज्य ने खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद करके जैविक खेती को अपनाया. साल 2016 में इसे देश का पहला 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया. इस सफर की शुरुआत साल 2003 में हुई थी.
दरअसल, हम बात कर रहे हैं सिक्किम की. इस राज्य ने खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद करके जैविक खेती को अपनाया. साल 2016 में इसे देश का पहला 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया. इस सफर की शुरुआत साल 2003 में हुई थी.
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राज्य में 66 हजार से ज्यादा किसान परिवार जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं. यहां खेती का तरीका ऐसा रखा गया है, जिससे मिट्टी, पानी और आसपास के पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचे.
राज्य में 66 हजार से ज्यादा किसान परिवार जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं. यहां खेती का तरीका ऐसा रखा गया है, जिससे मिट्टी, पानी और आसपास के पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचे.
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रासायनिक खाद की जगह किसान गोबर की खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं. खेतों में पोषक तत्व बनाए रखने और कीटों से फसल बचाने के लिए भी जैविक तरीके अपनाए जाते हैं.
रासायनिक खाद की जगह किसान गोबर की खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं. खेतों में पोषक तत्व बनाए रखने और कीटों से फसल बचाने के लिए भी जैविक तरीके अपनाए जाते हैं.
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सिक्किम में बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, मक्का, फल और सब्जियों की खेती प्रमुखता से होती है. यहां की जलवायु और पहाड़ी जमीन कई तरह की बागवानी फसलों के लिए भी अच्छी मानी जाती है.
सिक्किम में बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, मक्का, फल और सब्जियों की खेती प्रमुखता से होती है. यहां की जलवायु और पहाड़ी जमीन कई तरह की बागवानी फसलों के लिए भी अच्छी मानी जाती है.
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किसानों की उपज को बेहतर बाजार दिलाने के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाए गए हैं. सरकार जैविक फसलों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके.
किसानों की उपज को बेहतर बाजार दिलाने के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाए गए हैं. सरकार जैविक फसलों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके.
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सिक्किम में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, लेकिन किसानों के सामने कम पैदावार, कीटों का खतरा और बाजार तक उपज पहुंचाने जैसी दिक्कतें भी हैं. कई बार जैविक उत्पादों के लिए अलग से अच्छा दाम नहीं मिल पाता. इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बेहतर बाजार और भंडारण की व्यवस्था जरूरी है.
सिक्किम में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, लेकिन किसानों के सामने कम पैदावार, कीटों का खतरा और बाजार तक उपज पहुंचाने जैसी दिक्कतें भी हैं. कई बार जैविक उत्पादों के लिए अलग से अच्छा दाम नहीं मिल पाता. इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बेहतर बाजार और भंडारण की व्यवस्था जरूरी है.
Published at : 04 Nov 2026 02:30 PM (IST)
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