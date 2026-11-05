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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी

दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी

दिल्ली के जंतर-मंतर के आसपास लगाए गए अवरोधक हटा दिए गए हैं. इससे लंबे समय से आवाजाही की परेशानी झेल रहे स्थानीय निवासियों को राहत मिली है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Nov 2026 01:33 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर के आसपास रहने वाले लोगों को लंबे समय से चली आ रही पाबंदियों से राहत मिल गई है. दिल्ली पुलिस ने इलाके में आम लोगों की आवाजाही रोकने के लिए लगाए गए अवरोधकों को हटा दिया है. इससे स्थानीय निवासियों के साथ-साथ इस रास्ते से रोजाना गुजरने वाले लोगों को भी राहत मिली है. यह फैसला गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के बाद जंतर-मंतर को अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद लिया गया है.

जंतर-मंतर के आसपास रहने वाले लोग लंबे समय से पुलिस की ओर से लगाए गए अवरोधकों और आवाजाही पर रोक को लेकर शिकायत कर रहे थे. उनका कहना था कि इन पाबंदियों के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं. लोगों को अपने घरों तक पहुंचने और आसपास की सड़कों से गुजरने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. कुछ स्थानीय निवासियों ने इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था.

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प्रदर्शनों के दौरान पूरे इलाके में बढ़ाई गई थी सुरक्षा

हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई थी. प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए लुटियंस दिल्ली के कई हिस्सों में अवरोधक लगाए गए थे. कई रास्तों पर आवाजाही सीमित कर दी गई थी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी.

दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 भी लागू की थी. इसका मकसद एक जगह पर लोगों के बड़े समूह के इकट्ठा होने और बिना अनुमति मार्च निकालने पर रोक लगाना था. हालांकि, इन इंतजामों के कारण आम लोगों को भी काफी परेशानी हुई थी.

11 अक्टूबर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया गया जंतर-मंतर

दिल्ली पुलिस आयुक्त के स्थायी आदेश के तहत 11 अक्टूबर को जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया था. इसके बाद अब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए तीन वैकल्पिक जगहें तय की गई हैं.

इनमें मध्य दिल्ली का रामलीला मैदान, पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली का बुराड़ी मैदान शामिल हैं. अब अधिकृत प्रदर्शनों के लिए इन जगहों का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दी ये दलील

मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं रह गया है. पुलिस का कहना है कि किसी सार्वजनिक सड़क को स्थायी रूप से प्रदर्शन स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने दाखिल जवाबी हलफनामे में दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद लिया गया है. समिति ने भी इस जगह को धरने और विरोध प्रदर्शनों के लिए अनुपयुक्त माना था.

पुलिस ने अपनी दलील में यातायात जाम, आम लोगों की सुरक्षा, आपात स्थिति में पहुंच और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जैसे मुद्दों का जिक्र किया. हलफनामे के मुताबिक, जंतर-मंतर के तीन से चार किलोमीटर के दायरे में 78 विदेशी दूतावास, राजनयिक मिशन और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय मौजूद हैं.

देश के बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है जंतर-मंतर

दिल्ली के बीचोंबीच स्थित जंतर-मंतर दशकों से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है. यहां अलग-अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र समूहों और नागरिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं.

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कई बड़े आंदोलनों के दौरान इस जगह ने देशभर का ध्यान खींचा है. ऐसे में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है. फिलहाल अवरोधक हटने से आसपास रहने वाले लोगों को राहत मिली है, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल पर विरोध प्रदर्शनों को लेकर अब नई व्यवस्था लागू हो गई है.

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Published at : 05 Nov 2026 01:33 PM (IST)
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