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Cattle Disease: बछड़े को लंगड़ाता देख न करें नजरअंदाज, हो सकती है ये जानलेवा बीमारी
Langda Bukhar: लंगड़ा बुखार पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है. इसमें तेज बुखार, लंगड़ापन और मांसपेशियों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. समय पर इलाज न मिलने पर पशु की मौत भी हो सकती है.
Blackleg in Cattle: पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए पशुपालक चारे-पानी से लेकर साफ-सफाई तक सबका बराबर ध्यान रखते हैं. लेकिन कई बार एक छोटी-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. खासकर बदलते मौसम में पशुओं को लंगड़ा बुखार जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. यह बीमारी कम उम्र के तंदुरुस्त बछड़ों और बछड़ियों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले सकती है. शुरुआत में तेज बुखार और लंगड़ापन दिखता है, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर पशु की जान तक जा सकती है. ऐसे में इसके शुरुआती लक्षण पहचानना और बचाव के तरीके जानना हर पशुपालक के लिए जरूरी है.
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Published at : 02 Nov 2026 04:26 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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