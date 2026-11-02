लंगड़ा बुखार से बचाव के लिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाना जरूरी है. उनके रहने की जगह साफ रखें और आसपास पानी जमा न होने दें. अगर पशु को अचानक बुखार, लंगड़ापन या मांसपेशियों में सूजन दिखे, तो घरेलू इलाज में समय गंवाने के बजाय तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं.