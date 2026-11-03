साफ जगह और सही देखभाल से बढ़ेगा मुनाफा: बत्तखों को पालने के लिए साफ-सुथरी और खुली जगह का इंतजाम करें. उनके खाने-पीने का समय तय रखें और सेहत का भी ध्यान दें. सही नस्ल, अच्छा खानपान और नियमित देखभाल से बत्तखों का अंडा उत्पादन बेहतर हो सकता है और यह कारोबार अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है.