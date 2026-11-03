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Duck Farming: मुर्गी पालन का छोड़ें चक्कर, बत्तख की ये 2 नस्लें कराएंगी मोटी कमाई!
Batakh Palan: अगर आप भी गांव में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो बत्तख पालन एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां जानें इनकी खासियत, अंडों की कीमत और पालन से कमाई का पूरा गणित.
Duck Farming Business: अगर आप भी कम खर्च में अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बत्तख पालन भी अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है. बत्तख की कुछ नस्लें सालभर में 280 से 300 तक अंडे दे सकती हैं. बाजार में इनके एक अंडे का थोक भाव 11 से 12 रुपये तक मिल जाता है. ऐसे में सही नस्ल का चुनाव और थोड़ी देखभाल करके आप अंडों की बिक्री से अच्छी कमाई कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि, शुरुआत में ही ऐसी नस्लों का चुनाव करें, जो ज्यादा अंडे देने के लिए जानी जाती हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 02:38 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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