पशुपालन विभाग से लें आवेदन की जानकारी: योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं. वहां पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन की तारीख और अनुदान की शर्तों के बारे में जानकारी लें. डेयरी शुरू करने से पहले गायों की खरीद, शेड, चारा और इलाज का पूरा बजट भी बना लें.