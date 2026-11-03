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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरDairy Subsidy: 10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेंगे 11 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा!

Dairy Subsidy: 10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेंगे 11 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा!

Dairy Farming Subsidy: देसी गायों की डेयरी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नंद बाबा मिशन के तहत 10 गायों की डेयरी यूनिट लगाने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है.

Written By : ईशा  | Updated at : 03 Nov 2026 05:42 PM (IST)
Dairy Farming Subsidy: देसी गायों की डेयरी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नंद बाबा मिशन के तहत 10 गायों की डेयरी यूनिट लगाने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है.

Nand Baba Mission: अगर आप भी गाय पालन शुरू करके हर महीने अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक काम की खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार देसी गायों की डेयरी खोलने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित कर रही है. खास बात यह है कि 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट लगाने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है. इससे डेयरी शुरू करने का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इस मदद का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. आइए जानते हैं इस योजना का फायदा कैसे मिल सकता है.

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10 गायों की डेयरी पर 11 लाख रुपये तक अनुदान: उत्तर प्रदेश में नंद बाबा मिशन के तहत देसी गायों की डेयरी यूनिट को बढ़ावा दिया जा रहा है. 10 गायों की यूनिट लगाने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान मिलने का प्रावधान बताया गया है. हालांकि, यह मदद योजना की पात्रता और सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगी.
10 गायों की डेयरी पर 11 लाख रुपये तक अनुदान: उत्तर प्रदेश में नंद बाबा मिशन के तहत देसी गायों की डेयरी यूनिट को बढ़ावा दिया जा रहा है. 10 गायों की यूनिट लगाने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान मिलने का प्रावधान बताया गया है. हालांकि, यह मदद योजना की पात्रता और सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगी.
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देसी नस्लों को दिया जा रहा बढ़ावा: इस पहल का मकसद देसी गायों की नस्लों को बचाना, दूध उत्पादन बढ़ाना और गांवों में रोजगार के नए मौके तैयार करना है. इससे किसान डेयरी व्यवसाय को कमाई का जरिया बना सकते हैं.
देसी नस्लों को दिया जा रहा बढ़ावा: इस पहल का मकसद देसी गायों की नस्लों को बचाना, दूध उत्पादन बढ़ाना और गांवों में रोजगार के नए मौके तैयार करना है. इससे किसान डेयरी व्यवसाय को कमाई का जरिया बना सकते हैं.
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गाय खरीदते समय नस्ल के साथ सेहत भी देखें: डेयरी शुरू करने के लिए साहिवाल और रेड सिंधी जैसी देसी नस्लों पर विचार किया जा सकता है. गाय खरीदते समय उसकी उम्र, सेहत, दूध देने की क्षमता और प्रजनन से जुड़ी जानकारी जरूर जांच लें.
गाय खरीदते समय नस्ल के साथ सेहत भी देखें: डेयरी शुरू करने के लिए साहिवाल और रेड सिंधी जैसी देसी नस्लों पर विचार किया जा सकता है. गाय खरीदते समय उसकी उम्र, सेहत, दूध देने की क्षमता और प्रजनन से जुड़ी जानकारी जरूर जांच लें.
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शेड और पानी का रखें इंतजाम: 10 गायों की डेयरी शुरू करने से पहले उनके रहने के लिए पर्याप्त जगह और साफ-सुथरे शेड की व्यवस्था करें. पशुओं को साफ पानी, सही देखभाल और समय पर इलाज मिलना भी जरूरी है.
शेड और पानी का रखें इंतजाम: 10 गायों की डेयरी शुरू करने से पहले उनके रहने के लिए पर्याप्त जगह और साफ-सुथरे शेड की व्यवस्था करें. पशुओं को साफ पानी, सही देखभाल और समय पर इलाज मिलना भी जरूरी है.
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खुद हरा चारा उगाकर घटाएं खर्च: डेयरी में चारे पर काफी खर्च होता है. ऐसे में किसान अपनी जमीन पर मल्टीकट चरी जैसी चारा फसलें उगा सकते हैं. इसके साथ सूखा चारा और संतुलित आहार देने से पशुओं की सेहत अच्छी रखने में मदद मिलती है.
खुद हरा चारा उगाकर घटाएं खर्च: डेयरी में चारे पर काफी खर्च होता है. ऐसे में किसान अपनी जमीन पर मल्टीकट चरी जैसी चारा फसलें उगा सकते हैं. इसके साथ सूखा चारा और संतुलित आहार देने से पशुओं की सेहत अच्छी रखने में मदद मिलती है.
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पशुपालन विभाग से लें आवेदन की जानकारी: योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं. वहां पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन की तारीख और अनुदान की शर्तों के बारे में जानकारी लें. डेयरी शुरू करने से पहले गायों की खरीद, शेड, चारा और इलाज का पूरा बजट भी बना लें.
पशुपालन विभाग से लें आवेदन की जानकारी: योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं. वहां पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन की तारीख और अनुदान की शर्तों के बारे में जानकारी लें. डेयरी शुरू करने से पहले गायों की खरीद, शेड, चारा और इलाज का पूरा बजट भी बना लें.
Published at : 03 Nov 2026 05:42 PM (IST)
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