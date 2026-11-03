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Dairy Subsidy: 10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेंगे 11 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा!
Dairy Farming Subsidy: देसी गायों की डेयरी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नंद बाबा मिशन के तहत 10 गायों की डेयरी यूनिट लगाने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है.
Nand Baba Mission: अगर आप भी गाय पालन शुरू करके हर महीने अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक काम की खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार देसी गायों की डेयरी खोलने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित कर रही है. खास बात यह है कि 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट लगाने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है. इससे डेयरी शुरू करने का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इस मदद का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. आइए जानते हैं इस योजना का फायदा कैसे मिल सकता है.
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Published at : 03 Nov 2026 05:42 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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