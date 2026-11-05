अमेरिका के 2026 के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक झटका दिया है. पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है. टेक्सास जैसे पारंपरिक रिपब्लिकन राज्य में भी डेमोक्रेट्स ने बड़ा उलटफेर किया. यहां जेम्स टालारिको ने सीनेट का चुनाव जीता, जबकि जीना हिनोजोसा गवर्नर चुनी गईं. इन नतीजों को ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिकी मतदाताओं की नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिकी संसद में सत्ता का यह बदलाव भारत के लिए भी राहत लेकर आएगा? क्या ट्रंप की व्यापार और विदेश नीति पर लगाम लगेगी?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने संपादकीय में इन्हीं सवालों का विश्लेषण किया है. उनका कहना है कि डेमोक्रेट्स की जीत से अमेरिका में राजनीतिक माहौल जरूर बदलेगा, लेकिन इससे ट्रंप के विदेश नीति से जुड़े अधिकार खत्म नहीं होंगे. भारत को व्यापार, टैरिफ और रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन से बातचीत जारी रखनी होगी.

मिडटर्म चुनाव में सत्ता के खिलाफ वोट करना अमेरिका में भी आम

अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच होने वाले चुनावों को मिडटर्म चुनाव कहा जाता है. इन चुनावों में अक्सर राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है. इसकी वजह यह है कि सरकार के कामकाज, महंगाई और दूसरी नीतियों को लेकर जनता अपनी नाराजगी जाहिर करती है. इसे एंटी-इनकंबेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर कहा जाता है.

शशि थरूर के मुताबिक, इस बार भी रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान होने की उम्मीद थी, लेकिन डेमोक्रेट्स की जीत का दायरा अनुमान से कहीं बड़ा रहा. पार्टी ने सिर्फ प्रतिनिधि सभा ही नहीं, बल्कि सीनेट में भी बहुमत हासिल कर लिया. टेक्सास में मिली जीत ने इस बदलाव को और खास बना दिया. वहां जेम्स टालारिको ने रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन को हराया, जबकि जीना हिनोजोसा ने ग्रेग एबॉट को हराकर गवर्नर का चुनाव जीता. इस नतीजे के पीछे महंगाई, रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें, व्यापार नीतियों को लेकर तनाव और ईरान के साथ युद्ध जैसे मुद्दों को अहम माना जा रहा है. थरूर का मानना है कि अमेरिकी मतदाताओं ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है.

डेमोक्रेट्स की जीत के बाद भी ट्रंप के हाथ में रहेगी विदेश नीति की ताकत

थरूर के अनुसार, अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने का यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मर्जी से विदेश नीति से जुड़े फैसले नहीं ले पाएंगे. अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति के पास सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में व्यापक अधिकार हैं.

नई संसद ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर सवाल उठा सकती है. वह विदेशों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर सुनवाई कर सकती है और युद्ध से जुड़े फैसलों पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव भी ला सकती है. लेकिन ऐसे कदमों को कानून में बदलना आसान नहीं होगा. राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव पर वीटो कर सकते हैं. उनके वीटो को पलटने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है.

यानी डेमोक्रेट्स की जीत से ट्रंप पर राजनीतिक और संसदीय दबाव जरूर बढ़ेगा, लेकिन उनके विदेश नीति से जुड़े अधिकार पूरी तरह खत्म नहीं होंगे. थरूर का मानना है कि ट्रंप ईरान पर फिर से हमला करने, क्यूबा की सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने या यूक्रेन को अमेरिकी मदद रोकने जैसे फैसलों पर विचार कर सकते हैं.

भारत पर टैरिफ और रूस से तेल खरीद का दबाव बना रह सकता है

भारत के लिए सबसे अहम सवाल अमेरिका की व्यापार नीति है. टैरिफ यानी आयात शुल्क और प्रतिबंध जैसे फैसले दोनों देशों के कारोबार को प्रभावित करते हैं. थरूर के मुताबिक, इन मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अब भी काफी अधिकार हैं. संसद में बहुमत बदलने से ट्रंप के लिए टैरिफ लगाना या प्रतिबंधों से जुड़े फैसले लेना अपने आप मुश्किल नहीं हो जाएगा. इसका असर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी पड़ सकता है. भारत को अपने उत्पादों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ, बाजार तक पहुंच और सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत करनी होगी.

रूस से कच्चा तेल खरीदने का मुद्दा भी भारत के लिए चुनौती बना रह सकता है. थरूर ने अपने लेख में ग्राहम एक्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की मांग अमेरिकी राजनीति में उठती रही है. ऐसे में भारत को इस मुद्दे पर भी अमेरिका के साथ बातचीत करनी होगी. संसद में डेमोक्रेट्स के आने से ट्रंप प्रशासन के फैसलों की जांच बढ़ सकती है, लेकिन भारत के लिए दबाव पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद नहीं है.

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को मिल सकती है राहत

थरूर के मुताबिक, डेमोक्रेट्स की जीत का एक सकारात्मक असर अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय पर पड़ सकता है. ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) राजनीति में प्रवासियों और विदेशी पेशेवरों को लेकर सख्त रुख देखने को मिला है. इससे भारतीयों सहित दूसरे देशों से अमेरिका गए लोगों में वीजा और नौकरी को लेकर चिंता बढ़ी है. अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर, छात्र, शोधकर्ता और कारोबारी रहते हैं. उनके लिए वीजा की स्थिरता, ग्रीन कार्ड मिलने में लगने वाला समय और नस्लीय भेदभाव जैसे मुद्दे काफी अहम हैं.

थरूर का मानना है कि डेमोक्रेट्स की जीत से अमेरिका का राजनीतिक और सामाजिक माहौल प्रवासियों के प्रति कुछ नरम हो सकता है. इससे भारतीय-अमेरिकी समुदाय को राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, चुनावी नतीजों से वीजा और इमिग्रेशन नियमों में तुरंत बदलाव होना तय नहीं है.

अमी बेरा की भूमिका बढ़ने से भारत को मिल सकता है फायदा

अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने से विदेश मामलों और रक्षा मामलों से जुड़ी समितियों की कमान भी उनके पास होगी. इन समितियों के अध्यक्ष अमेरिका की विदेश नीति और दूसरे देशों के साथ संबंधों से जुड़े मुद्दों पर अहम भूमिका निभाते हैं. थरूर के अनुसार, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद अमी बेरा को प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों से जुड़ी दक्षिण एशिया या हिंद-प्रशांत उपसमिति की अध्यक्षता मिल सकती है. अगर ऐसा होता है तो भारत को अमेरिकी संसद में एक ऐसे नेता से बातचीत का मौका मिलेगा, जो दक्षिण एशिया के मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं. इससे भारत-अमेरिका के बीच रक्षा तकनीक, संयुक्त रक्षा उत्पादन और महत्वपूर्ण उभरती तकनीकों से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है. भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड के साथ सहयोग को लेकर भी अमेरिकी संसद में समर्थन मिल सकता है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप प्रशासन क्वाड को लेकर कितना सक्रिय रहता है.

मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत से बढ़ सकते हैं सवाल

डेमोक्रेट्स की जीत भारत के लिए हर मामले में फायदेमंद नहीं होगी. थरूर का कहना है कि अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स की मजबूत मौजूदगी से भारत के कुछ मुद्दों पर सवाल भी बढ़ सकते हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद प्रमिला जयपाल सहित कुछ नेता भारत में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं. इनमें मुस्लिम और ईसाई समुदायों से जुड़े सवाल भी शामिल हैं. इसके अलावा रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भी भारत को अमेरिकी संसद में आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. इसका असर भारत-अमेरिका के रक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी पड़ सकता है. एक तरफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दों पर मतभेद सामने आ सकते हैं.

भारत को किसी एक पार्टी के बजाय अपने हितों पर ध्यान देना होगा

शशि थरूर के मुताबिक, भारत की विदेश नीति लंबे समय से व्यावहारिक सोच पर आधारित रही है. भारत ने अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों पार्टियों की सरकारों के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए हैं. इसलिए भारत-अमेरिका की साझेदारी किसी एक नेता या राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, रक्षा सहयोग, नई तकनीक और दोनों देशों के बीच कारोबार ऐसे मुद्दे हैं, जो सरकार बदलने के बाद भी अहम बने रहेंगे. अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय भी दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है.

थरूर का मानना है कि वाशिंगटन में सरकारें बदलती रहेंगी और अमेरिकी संसद में बहुमत भी बदलता रहेगा, लेकिन भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने होंगे. नई दिल्ली को ट्रंप प्रशासन से बातचीत जारी रखने के साथ ही अमेरिकी संसद में बदले राजनीतिक समीकरणों को भी समझना होगा. भारत के लिए जरूरी है कि वह किसी एक पार्टी के साथ जुड़ने के बजाय अपने हितों के आधार पर अमेरिका के साथ संतुलित और मजबूत रिश्ते बनाए रखे.