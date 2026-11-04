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Murgi Palan: साल में 350 अंडे देती है ये मुर्गी, पोल्ट्री फार्म के लिए है शानदार नस्ल
Poultry Business: पोल्ट्री शुरू करके अंडे बेचने से कमाई करना चाहते हैं, तो मुर्गियों की नस्ल का चुनाव सोच-समझकर करें. व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड जैसी नस्लें सालभर में 350 तक अंडे दे सकती हैं.
Poultry Farming Tips: अगर आप खेती के साथ कमाई का एक और जरिया तलाश रहे हैं, तो पोल्ट्री फार्म शुरू करना अच्छा विकल्प हो सकता है. खासकर अंडा उत्पादन का काम करके किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए सही नस्ल की मुर्गियां चुनना सबसे जरूरी है, क्योंकि हर मुर्गी एक जैसी संख्या में अंडे नहीं देती. कुछ नस्लें सालभर में 350 तक अंडे दे सकती हैं, तो कुछ अंडे के साथ मांस उत्पादन में भी काम आती हैं. आइए जानते हैं अंडा उत्पादन के लिए कौन-सी 2 नस्लें किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 05:27 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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