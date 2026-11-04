सिर्फ ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल खरीदना ही काफी नहीं है. किसान को दाने, पानी, रहने की जगह, साफ-सफाई और बीमारी से बचाव का खर्च भी जोड़ना चाहिए. साथ ही, अंडे बेचने के लिए आसपास बाजार या खरीदार की उपलब्धता देखना भी जरूरी है. इससे पोल्ट्री फार्म शुरू करने के बाद नुकसान की आशंका कम हो सकती है.