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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरMurgi Palan: साल में 350 अंडे देती है ये मुर्गी, पोल्ट्री फार्म के लिए है शानदार नस्ल

Murgi Palan: साल में 350 अंडे देती है ये मुर्गी, पोल्ट्री फार्म के लिए है शानदार नस्ल

Poultry Business: पोल्ट्री शुरू करके अंडे बेचने से कमाई करना चाहते हैं, तो मुर्गियों की नस्ल का चुनाव सोच-समझकर करें. व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड जैसी नस्लें सालभर में 350 तक अंडे दे सकती हैं.

Written By : ईशा  | Updated at : 04 Nov 2026 05:27 PM (IST)
Poultry Business: पोल्ट्री शुरू करके अंडे बेचने से कमाई करना चाहते हैं, तो मुर्गियों की नस्ल का चुनाव सोच-समझकर करें. व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड जैसी नस्लें सालभर में 350 तक अंडे दे सकती हैं.

Poultry Farming Tips: अगर आप खेती के साथ कमाई का एक और जरिया तलाश रहे हैं, तो पोल्ट्री फार्म शुरू करना अच्छा विकल्प हो सकता है. खासकर अंडा उत्पादन का काम करके किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए सही नस्ल की मुर्गियां चुनना सबसे जरूरी है, क्योंकि हर मुर्गी एक जैसी संख्या में अंडे नहीं देती. कुछ नस्लें सालभर में 350 तक अंडे दे सकती हैं, तो कुछ अंडे के साथ मांस उत्पादन में भी काम आती हैं. आइए जानते हैं अंडा उत्पादन के लिए कौन-सी 2 नस्लें किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं.

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अगर किसान अंडे बेचकर कमाई करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी मुर्गियों की नस्ल चुननी चाहिए जो ज्यादा अंडे देती हों और जिनकी देखभाल का खर्च भी बजट में रहे. व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड इसके लिए अच्छे विकल्प माने जाते हैं.
अगर किसान अंडे बेचकर कमाई करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी मुर्गियों की नस्ल चुननी चाहिए जो ज्यादा अंडे देती हों और जिनकी देखभाल का खर्च भी बजट में रहे. व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड इसके लिए अच्छे विकल्प माने जाते हैं.
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व्हाइट लेगहॉर्न अंडा उत्पादन के लिए काफी लोकप्रिय नस्ल है. यह एक साल में करीब 280 से 350 सफेद अंडे दे सकती है. इसका शरीर हल्का और दुबला-पतला होता है, इसलिए इसे कम खर्च में ज्यादा अंडे देने वाली नस्लों में गिना जाता है.
व्हाइट लेगहॉर्न अंडा उत्पादन के लिए काफी लोकप्रिय नस्ल है. यह एक साल में करीब 280 से 350 सफेद अंडे दे सकती है. इसका शरीर हल्का और दुबला-पतला होता है, इसलिए इसे कम खर्च में ज्यादा अंडे देने वाली नस्लों में गिना जाता है.
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व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी करीब 20 सप्ताह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है. इसे रोजाना लगभग 110 से 140 ग्राम दाने की जरूरत होती है. कम उम्र में अंडा उत्पादन शुरू करने की वजह से यह व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म के लिए फायदेमंद है.
व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी करीब 20 सप्ताह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है. इसे रोजाना लगभग 110 से 140 ग्राम दाने की जरूरत होती है. कम उम्र में अंडा उत्पादन शुरू करने की वजह से यह व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म के लिए फायदेमंद है.
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रोड आइलैंड रेड अमेरिका की फेमस मुर्गी की नस्ल है. इसका रंग हल्का भूरा होता है और यह सालभर में करीब 200 से 250 अंडे देती है. इसके अंडे भी हल्के भूरे रंग के होते हैं. खास बात यह है कि इसे अंडे के साथ-साथ मांस उत्पादन के लिए भी पाला जा सकता है.
रोड आइलैंड रेड अमेरिका की फेमस मुर्गी की नस्ल है. इसका रंग हल्का भूरा होता है और यह सालभर में करीब 200 से 250 अंडे देती है. इसके अंडे भी हल्के भूरे रंग के होते हैं. खास बात यह है कि इसे अंडे के साथ-साथ मांस उत्पादन के लिए भी पाला जा सकता है.
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मुर्गियों की सभी नस्लें एक जैसी नहीं होतीं. कुछ नस्लें ज्यादा अंडे देने के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ कम समय में अच्छा मांस देती हैं. वहीं, कुछ नस्लों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बेहतर होती है. इसलिए फार्म शुरू करने से पहले अपने मकसद के हिसाब से नस्ल चुननी चाहिए.
मुर्गियों की सभी नस्लें एक जैसी नहीं होतीं. कुछ नस्लें ज्यादा अंडे देने के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ कम समय में अच्छा मांस देती हैं. वहीं, कुछ नस्लों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बेहतर होती है. इसलिए फार्म शुरू करने से पहले अपने मकसद के हिसाब से नस्ल चुननी चाहिए.
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सिर्फ ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल खरीदना ही काफी नहीं है. किसान को दाने, पानी, रहने की जगह, साफ-सफाई और बीमारी से बचाव का खर्च भी जोड़ना चाहिए. साथ ही, अंडे बेचने के लिए आसपास बाजार या खरीदार की उपलब्धता देखना भी जरूरी है. इससे पोल्ट्री फार्म शुरू करने के बाद नुकसान की आशंका कम हो सकती है.
सिर्फ ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल खरीदना ही काफी नहीं है. किसान को दाने, पानी, रहने की जगह, साफ-सफाई और बीमारी से बचाव का खर्च भी जोड़ना चाहिए. साथ ही, अंडे बेचने के लिए आसपास बाजार या खरीदार की उपलब्धता देखना भी जरूरी है. इससे पोल्ट्री फार्म शुरू करने के बाद नुकसान की आशंका कम हो सकती है.
Published at : 04 Nov 2026 05:27 PM (IST)
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