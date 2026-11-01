फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है: हल्दी की फसल आमतौर पर 7 से 9 महीने में तैयार हो जाती है. जब पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगें, तब खुदाई की जा सकती है. कंद निकालने के बाद उन्हें साफ करके उबालने, सुखाने और पॉलिश करने की प्रक्रिया की जाती है. इसके बाद हल्दी बाजार में बेचने के लिए तैयार होती है.