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Turmeric Farming: हल्दी की खेती कैसे होती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी?
Haldi Ki Kheti: हल्दी किसानों के लिए कमाई का नया रास्ता खोल सकती है. इसकी अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट और उपजाऊ मिट्टी सही रहती हैय यहां दानें इसके बुवाई से लेकर फसल तैयार होने तक का पूरा गणित.
Haldi Ki Kheti: हल्दा का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि किसानों के लिए कमाई का अचछा जरिया भी बन सकती है. बाजार में इसकी डिमांद सालभर रहती है. इसकी सबसे खास बात ये है कि, इसकी खेती में ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती. लेकिन अच्छी पैदावार के लिए आपको सही मिट्टी, मौसम और कंदों का चुनाव करना जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी हल्दी की खेती शुरू करना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि इसके लिए कैसी जमीन चाहिए और बुवाई से लेकर खुदाई तक किन बातों का ध्यान रखना होगा.
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Published at : 01 Nov 2026 12:30 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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