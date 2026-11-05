ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरOnion Mandi Rate: लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड

Onion Mandi Rate: लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड

Mandi Rate: अलवर मंडी में लाल प्याज की मांग लगातार बढ़ रही है. दूसरे राज्यों के व्यापारी भी खरीदारी के लिए यहां पहुंच रहे हैं. यहां 40 किलो प्याज के भाव 1,300 से 1,700 रुपये तक बताए जा रहे हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 05 Nov 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

Red Onion Mandi Rate: प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान की अलवर मंडी में नई लाल प्याज की आवक शुरू हो गई है और इसकी खरीदारी के लिए दूसरे राज्यों से भी व्यापारी पहुंच रहे हैं. शुरुआती दिनों में किसानों को प्याज के अच्छे भाव मिल रहे हैं. इससे पिछले सीजन में कम कीमतों के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों को इस बार राहत की उम्मीद जगी है. 

अलवर मंडी में नई लाल प्याज की आवक धीरे-धीरे बढ़ रही है. फिलहाल अलग-अलग दिनों में यहां रोजाना करीब 10 से 20 हजार कट्टे प्याज पहुंच रहे हैं. व्यापारियों को उम्मीद है कि, दिवाली के बाद मंडी में आवक और तेज हो सकती है. कुछ व्यापारियों का अनुमान है कि, आने वाले दिनों में रोजाना 50 हजार से लेकर एक लाख कट्टे तक प्याज पहुंच सकते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
एग्रीकल्चर
Lumpy Disease: मवेशी के शरीर पर गांठों को न करें नजरअंदाज, तुरंत करें यह काम
मवेशी के शरीर पर गांठों को न करें नजरअंदाज, तुरंत करें यह काम
एग्रीकल्चर
Cattle Care: गाय-भैंस के प्रसव से पहले करें ये 5 काम, जच्चा-बच्चा दोनों रहेंगे सुरक्षित
पशु के प्रसव से पहले करें ये 5 काम, जच्चा-बच्चा दोनों रहेंगे सुरक्षित
एग्रीकल्चर
Goat Farming Tips: बकरी के दांतों में छिपा है उनकी उम्र का राज, ऐसे करें चेक
बकरी के दांतों में छिपा है उनकी उम्र का राज, ऐसे करें चेक

40 किलो प्याज पर मिल रहे 1300 से 1700 रुपये

इस समय अलवर मंडी में लाल प्याज के भाव करीब 1,300 से 1,700 रुपये प्रति 40 किलो तक बताए जा रहे हैं. यानी किसानों को प्याज की क्वालिटी के हिसाब से लगभग 32.50 से 42.50 रुपये प्रति किलो तक भाव मिल सकता है. अच्छी क्वालिटी और सही तरीके से सुखाई गई प्याज को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद रहती है. हालांकि, मंडी में भाव रोज बदलते हैं. इसलिए फसल लेकर जाने से पहले ताजा भाव और खरीद की जानकारी जरूर ले लें.

दूसरे राज्यों तक जाती है अलवर की लाल प्याज

अलवर की लाल प्याज की मांग सिर्फ आसपास के बाजारों तक सीमित नहीं है. यहां से प्याज उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भेजी जाती है. दूसरे राज्यों से व्यापारी यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. यही वजह है कि इस मंडी में प्याज का कारोबार बड़े स्तर पर होता है. मांग बनी रहने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अच्छा बाजार मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना

पिछले साल कम भाव से किसानों को हुआ था नुकसान

पिछले सीजन में प्याज के दाम कम रहने से कई किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था. इस वजह से कुछ किसानों ने प्याज की खेती कम कर दी थी. इस बार शुरुआती आवक के साथ अच्छे भाव मिलने से उम्मीद बढ़ी है. हालांकि, किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मंडी में आवक बढ़ने पर कीमतों पर दबाव आ सकता है.

मंडी में प्याज ले जाने से पहले रखें ध्यान

किसान प्याज को अच्छी तरह सुखाकर और खराब या सड़ी हुई गांठों को अलग करके मंडी ले जाएं. गीली प्याज रखने से उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है और सही भाव मिलने में दिक्कत आ सकती है. साथ ही कट्टों की तौल, ढुलाई और मंडी से जुड़े खर्च का हिसाब भी पहले लगा लें. केवल ऊंचे भाव देखकर बिक्री का फैसला न करें, बल्कि खर्च काटने के बाद मिलने वाली कमाई को भी समझें.

यह भी पढ़ें: क्या अमेजन जंगल में भी होती है खेती, वहां क्या उगाते हैं किसान?

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
एग्रीकल्चर
Lumpy Disease: मवेशी के शरीर पर गांठों को न करें नजरअंदाज, तुरंत करें यह काम
मवेशी के शरीर पर गांठों को न करें नजरअंदाज, तुरंत करें यह काम
एग्रीकल्चर
Cattle Care: गाय-भैंस के प्रसव से पहले करें ये 5 काम, जच्चा-बच्चा दोनों रहेंगे सुरक्षित
पशु के प्रसव से पहले करें ये 5 काम, जच्चा-बच्चा दोनों रहेंगे सुरक्षित
एग्रीकल्चर
Goat Farming Tips: बकरी के दांतों में छिपा है उनकी उम्र का राज, ऐसे करें चेक
बकरी के दांतों में छिपा है उनकी उम्र का राज, ऐसे करें चेक
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास
अमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास
इंडिया
सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया तलब, 3 मामले में होगी पूछताछ
सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया तलब, 3 मामले में होगी पूछताछ
क्रिकेट
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
बॉलीवुड
Maatrubhumi Release Date: सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
इंडिया
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
लाइफस्टाइल
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget