'ट्रंप के बाद अब PM मोदी की बारी', अमेरिकी चुनाव नतीजों पर प्रशांत भूषण का निशाना

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका मिला है. इस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिका के मिडटर्म चुनावों से भारत के लिए कई सबक मिलते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी की तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे. वे प्रवासियों के मुद्दे का डर दिखा रहे थे. अमेरिकी मतदाताओं ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

प्रशांत भूषण ने आगे लिखा कि पीएम मोदी की तरह ट्रंप भी नेतन्याहू के बहुत करीब थे. जनता ने ट्रंप और नेतन्याहू, दोनों को ही नकार दिया है. मोदी की तरह ट्रंप भी झूठ और दुष्प्रचार के सहारे चल रहे थे. इसे भी हार का सामना करना पड़ा है. अब हालात फिर से उसी मोड़ पर आ गए हैं. अब मोदी की बारी है.

The US midterm elections have many lessons for India. Trump like Modi was also stoking hatred against Muslims & using the immigrant bogey. That has been roundly rejected by US voters. Trump like Modi was welded to Netanyahu. Both Trump & Netanyahu have been rejected by the people. Trump like Modi was relying on lies & propaganda. That has been defeated too. Things are coming to a full circle now. It is Modi’s turn now! — Prashant Bhushan (@pbhushan1) November 5, 2026

कांग्रेस अमेरिका के चुनाव पर रिएक्शन

PTI के मुताबिक कांग्रेस ने बुधवार (4 नवंबर 2026) को कहा कि अमेरिका के मिडटर्म चुनावों ने उस संस्थागत संतुलन को बहाल किया है, जो गणतांत्रिक लोकतंत्र के मूल में है और भारत में 2014 से यह खतरनाक ढंग से बिगड़ा हुआ है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अमेरिका के मिडटर्म चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन चुनावों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि व्यक्तियों से इतर, इन नतीजों से सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मध्यावधि चुनावों की ताकत प्रदर्शित होती है.’’

कांग्रेस महासचिव का सरकार पर निशाना

कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार की एक राष्ट्र, एक चुनाव की पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जिस विचार की वकालत कर रही है, उससे जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले इस लोकतांत्रिक माध्यम की प्रभावशीलता काफी कम हो जाएगी. रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी मिडटर्म चुनावों ने संस्थागत संतुलन को बहाल किया है, जो गणतांत्रिक लोकतंत्र के मूल में है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में 2014 से यह संतुलन खतरनाक ढंग से बिगाड़ दिया गया है.