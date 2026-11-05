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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ट्रंप के बाद अब PM मोदी की बारी', अमेरिकी चुनाव नतीजों पर प्रशांत भूषण का निशाना

'ट्रंप के बाद अब PM मोदी की बारी', अमेरिकी चुनाव नतीजों पर प्रशांत भूषण का निशाना

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत और ट्रंप की हार पर प्रशांत भूषण ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मोदी और ट्रंप की राजनीति की तुलना करते हुए लिखा, अब मोदी की बारी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 05 Nov 2026 03:17 PM (IST)
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अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका मिला है. इस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिका के मिडटर्म चुनावों से भारत के लिए कई सबक मिलते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी की तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे. वे प्रवासियों के मुद्दे का डर दिखा रहे थे. अमेरिकी मतदाताओं ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

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प्रशांत भूषण ने आगे लिखा कि पीएम मोदी की तरह ट्रंप भी नेतन्याहू के बहुत करीब थे. जनता ने ट्रंप और नेतन्याहू, दोनों को ही नकार दिया है. मोदी की तरह ट्रंप भी झूठ और दुष्प्रचार के सहारे चल रहे थे. इसे भी हार का सामना करना पड़ा है. अब हालात फिर से उसी मोड़ पर आ गए हैं. अब मोदी की बारी है.

कांग्रेस अमेरिका के चुनाव पर रिएक्शन

PTI के मुताबिक कांग्रेस ने बुधवार (4 नवंबर 2026) को कहा कि अमेरिका के मिडटर्म चुनावों ने उस संस्थागत संतुलन को बहाल किया है, जो गणतांत्रिक लोकतंत्र के मूल में है और भारत में 2014 से यह खतरनाक ढंग से बिगड़ा हुआ है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अमेरिका के मिडटर्म चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन चुनावों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि व्यक्तियों से इतर, इन नतीजों से सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मध्यावधि चुनावों की ताकत प्रदर्शित होती है.’’

कांग्रेस महासचिव का सरकार पर निशाना

कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार की एक राष्ट्र, एक चुनाव की पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जिस विचार की वकालत कर रही है, उससे जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले इस लोकतांत्रिक माध्यम की प्रभावशीलता काफी कम हो जाएगी. रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी मिडटर्म चुनावों ने संस्थागत संतुलन को बहाल किया है, जो गणतांत्रिक लोकतंत्र के मूल में है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में 2014 से यह संतुलन खतरनाक ढंग से बिगाड़ दिया गया है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 05 Nov 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Prashant Bhushan US Midterm Elections NARENDRA MODI DONALD Trump
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