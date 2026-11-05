ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKrishak Samman Nidhi: कृषक सम्मान निधि की 2 किस्तें जारी, किसानों के खातों में आए 924 करोड़

Krishak Samman Nidhi: कृषक सम्मान निधि की 2 किस्तें जारी, किसानों के खातों में आए 924 करोड़

Krishak Samman Nidhi: बंगाल के 46 लाख किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री कृषक सम्मान निधि की पहली और दूसरी किस्त जारी कर गी गई है. इसके साथ ही आलू किसानों के लिए भी राहत राशि जारी की गई है.

Written By : ईशा |  Updated at : 05 Nov 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

Mukhyamantri Krishak Samman Nidhi: पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने हुगली जिले से मुख्यमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना की पहली और दूसरी किस्त जारी कर दी है. योजना के तहत लगभग 46 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 924 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. हर किसान को दोनों किस्तों के मिलाकर एक साथ 2,000 रुपये मिले हैं. 

इसके अलावा आलू की खेती में नुकसान उठाने वाले किसानों के लिए भी सब्सिडी और मुआवजे की राशि जारी की गई है. सरकार ने किसानों के खातों में कुल 1,860 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Sugarcane Farmers: कर्नाटक में चीनी की MSP को लेकर विवाद, क्या मांग कर रहे किसान?
कर्नाटक में चीनी की MSP को लेकर विवाद, क्या मांग कर रहे किसान?
एग्रीकल्चर
Onion Mandi Rate: लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
एग्रीकल्चर
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
एग्रीकल्चर
Lumpy Disease: मवेशी के शरीर पर गांठों को न करें नजरअंदाज, तुरंत करें यह काम
मवेशी के शरीर पर गांठों को न करें नजरअंदाज, तुरंत करें यह काम

46 लाख किसानों को मिला योजना का पैसा

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक सम्मान निधि के तहत पहली और दूसरी किस्त का पैसा किसानों के खातों में भेजा है. योजना के अनुसार, हर पात्र किसान को एक किस्त में 1,000 रुपये दिए जाते हैं. इस तरह पहली और दूसरी किस्त मिलाकर किसानों को 2,000 रुपये एक साथ मिले हैं. यह मदद किसान बंधु योजना और पीएम-किसान योजना से जुड़े पात्र लाभार्थियों को दी गई है.

सरकार का कहना है कि किसानों को आर्थिक मदद देने का वादा किया गया था, जिसे पूरा करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है. इस राशि से किसान खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्च पूरे कर सकेंगे. हालांकि, यह रकम खेती की पूरी लागत नहीं उठाती, लेकिन खाद, बीज और दूसरी जरूरी चीजों के खर्च में कुछ राहत जरूर दे सकती है.

सालाना 9 हजार रुपये देने का है वादा

मुख्यमंत्री ने कहा कि, पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है. इसके अलावा राज्य सरकार अपनी तरफ से 3,000 रुपये सालाना देगी. इस तरह पात्र किसानों को दोनों योजनाओं को मिलाकर हर साल कुल 9,000 रुपये मिल सकते हैं. राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली रकम 1,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जानी है.

यह भी पढ़ें: अब बटाईदार किसानों की भी बनेगी Farmer ID, जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका

24 लाख से ज्यादा किसानों की बनी फार्मर आईडी

राज्य में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से देने के लिए एग्रीस्टैक परियोजना पर भी काम किया जा रहा है. इसके तहत करीब 24.43 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और उनकी फार्मर आईडी बनाई गई हैं. इन आईडी को पीएम-किसान और मुख्यमंत्री कृषक सम्मान निधि जैसी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी है.

आलू किसानों को भी मिलेगी राहत

राज्य सरकार ने आलू की खेती में नुकसान उठाने वाले किसानों के लिए भी 938 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है. पिछली फसल के दौरान आलू के कम दाम या दूसरी वजहों से जिन किसानों को नुकसान हुआ था, उन्हें राहत देने की बात कही गई है. इस राशि में आलू की 2 रुपये प्रति किलो सब्सिडी भी शामिल है. सरकार ने सम्मान निधि के साथ आलू किसानों के लिए सब्सिडी और मुआवजे का पैकेज भी जारी किया है.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में चीनी की MSP को लेकर विवाद, क्या मांग कर रहे किसान?

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE Mukhyamantri Krishak Samman Nidhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Sugarcane Farmers: कर्नाटक में चीनी की MSP को लेकर विवाद, क्या मांग कर रहे किसान?
कर्नाटक में चीनी की MSP को लेकर विवाद, क्या मांग कर रहे किसान?
एग्रीकल्चर
Onion Mandi Rate: लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
एग्रीकल्चर
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जलाई पराली, लग सकता है मोटा जुर्माना
एग्रीकल्चर
Lumpy Disease: मवेशी के शरीर पर गांठों को न करें नजरअंदाज, तुरंत करें यह काम
मवेशी के शरीर पर गांठों को न करें नजरअंदाज, तुरंत करें यह काम
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अरे राहुल जी, मैं आपको...', पीएम मोदी को डिबेट के चैलेंज के बीच अमित शाह की चुनौती
'अरे राहुल जी, मैं आपको...', पीएम मोदी को डिबेट के चैलेंज के बीच अमित शाह की चुनौती
दिल्ली NCR
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब नहीं दिखेंगे बैरिकेड्स, पुलिस ने हटाई पाबंदी
इंडिया
CEC को मिला SC का नोटिस, सौरव दास खुश, बोले- 'ज्ञानेश कुमार का ठिकाना जेल'
CEC को मिला SC का नोटिस, सौरव दास खुश, बोले- 'ज्ञानेश कुमार का ठिकाना जेल'
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
रणजी ट्रॉफी में बवाल, कोर्ट के फैसले के बाद बदल गई पूरी टीम; खिलाड़ी नाखुश
बॉलीवुड
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशल हुए सनी देओल
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
इंडिया
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
लाइफस्टाइल
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget