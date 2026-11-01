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Farm Boundary Plantation: खेत की मेड़ पर क्या-क्या उगा सकते हैं, किसानों की होती है डबल कमाई
Boundary Plantation: किसान अक्सर खेत की मेड़ खाली छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं. यही खाली जगह आपके लिए कमाई का जरिया बन सकती है. यहां जानें खेत की मेड़ से आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं.
Tips For Farmers: किसान भाई खेत में फसल उगाकर कमाई तो करते हैं, लेकिन खेत की मेड़ अक्सर खाली रह जाती है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि, इसी खाली जगह का इस्तेमाल आप दूसरी फसलों की खेती में कर सकते हैं. इससे आप मुख्य फसल के साथ-साथ दूसरी फसल से भी दोहरी कमाई का मौका मिल सकता सकते है. आइए जानते है कैसे..
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Published at : 01 Nov 2026 03:28 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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