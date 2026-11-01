किसान खेत की मेड़ पर बांस भी लगा सकते हैं. इससे कुछ साल बाद बांस बेचकर कमाई की जा सकती है. इसके अलावा, खेत की जरूरत के हिसाब से करौंदा और अरहर जैसे पौधे भी लगाए जा सकते हैं. लेकिन बांस जैसे तेजी से फैलने वाले पौधों को मुख्य फसल से उचित दूरी पर लगाना चाहिए, ताकि उनकी जड़ें और छाया फसल को नुकसान न पहुंचाएं.