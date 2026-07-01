इन वजहों से छोटा रह जाता है आलू का साइज, बुआई के समय जरूर रखें कुछ बातों का ध्यान

अक्सर किसान आलू की बुआई के समय कुछ बहुत जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्हें लगता है कि बस खेत में बीज डाल दिया और काम खत्म लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आलू की सही ग्रोथ की नींव बुआई के पहले कुछ बीतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.