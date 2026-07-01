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इन वजहों से छोटा रह जाता है आलू का साइज, बुआई के समय जरूर रखें कुछ बातों का ध्यान
Potatoes Farming Tips: आलू का साइज छोटा रहने के पीछे कई छिपी हुई वजहें होती हैं. बुआई के समय की जाने वाली कुछ आम गलतियों को सुधारकर किसान इस समस्या से बच सकते हैं और आलू की शानदार पैदावार ले सकते हैं.
आलू की खेती में सबसे बड़ी सिरदर्दी तब होती है जब पूरी मेहनत के बाद भी आलू का साइज छोटा रह जाता है. मंडी में छोटे आलू का कोई खरीदार नहीं मिलता और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. आलू का साइज छोटा रहने के पीछे मौसम से ज्यादा कुछ गलतियां जिम्मेदार होती हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion