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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरइन वजहों से छोटा रह जाता है आलू का साइज, बुआई के समय जरूर रखें कुछ बातों का ध्यान

इन वजहों से छोटा रह जाता है आलू का साइज, बुआई के समय जरूर रखें कुछ बातों का ध्यान

Potatoes Farming Tips: आलू का साइज छोटा रहने के पीछे कई छिपी हुई वजहें होती हैं. बुआई के समय की जाने वाली कुछ आम गलतियों को सुधारकर किसान इस समस्या से बच सकते हैं और आलू की शानदार पैदावार ले सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 01 Jul 2026 01:52 PM (IST)
Potatoes Farming Tips: आलू का साइज छोटा रहने के पीछे कई छिपी हुई वजहें होती हैं. बुआई के समय की जाने वाली कुछ आम गलतियों को सुधारकर किसान इस समस्या से बच सकते हैं और आलू की शानदार पैदावार ले सकते हैं.

आलू की खेती में सबसे बड़ी सिरदर्दी तब होती है जब पूरी मेहनत के बाद भी आलू का साइज छोटा रह जाता है. मंडी में छोटे आलू का कोई खरीदार नहीं मिलता और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. आलू का साइज छोटा रहने के पीछे मौसम से ज्यादा कुछ गलतियां जिम्मेदार होती हैं.

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अक्सर किसान आलू की बुआई के समय कुछ बहुत जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्हें लगता है कि बस खेत में बीज डाल दिया और काम खत्म लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आलू की सही ग्रोथ की नींव बुआई के पहले कुछ बीतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.
अक्सर किसान आलू की बुआई के समय कुछ बहुत जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्हें लगता है कि बस खेत में बीज डाल दिया और काम खत्म लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आलू की सही ग्रोथ की नींव बुआई के पहले कुछ बीतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.
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साइज छोटा रहने की सबसे पहली और बड़ी वजह होती है बेहद छोटे बीजों का चुनाव करना. अगर आपका बीज ही कमजोर होगा तो उससे निकलने वाला पौधा कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकता. हमेशा सही और सर्टिफाइड कोल्ड स्टोरेज के अच्छे उभरी हुई आंखों वाले बीजों का ही इस्तेमाल करें.
साइज छोटा रहने की सबसे पहली और बड़ी वजह होती है बेहद छोटे बीजों का चुनाव करना. अगर आपका बीज ही कमजोर होगा तो उससे निकलने वाला पौधा कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकता. हमेशा सही और सर्टिफाइड कोल्ड स्टोरेज के अच्छे उभरी हुई आंखों वाले बीजों का ही इस्तेमाल करें.
Published at : 01 Jul 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Potato Farming Farming News

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