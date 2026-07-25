'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में एक बीजेपी नेता छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में नेता छात्रों के साथ गाली-गलौज करता नजर आ रहा है. इतना ही नहीं, छात्रों के साथ मारपीट की गई है. इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की.

अखिलेश यादव ने क्या लिखा?

वीडियो साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, "भाजपा और उनके संगी-साथियों के दुर्व्यवहार, दुर्वचनों और हिंसा को सब देख लें. इनका दुस्साहस देखिए कि अभी युवाओं को वचन दिए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए हैं और ये भाजपाई अपने इतिहास को दोहराते हुए फिर से धोखा दे रहे हैं."

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उन्होंने आगे लिखा, "भाजपा के ये संस्कारी नेताजी अपने शीर्ष नेतृत्व के दिये गये आश्वासन की सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं. अब क्या ये भी डबल इंजन की टकराहट के कारण हो रहा है. तुरंत गिरफ़्तारी हो."

कार्रवाई की मांग तेज

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के जरिए संबंधित बीजेपी नेता की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. उनका कहना है कि अगर वीडियो में दिखाई दे रही घटना सही है तो यह छात्रों के साथ बेहद गंभीर व्यवहार है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

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उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं से किए गए वादों के कुछ घंटे बाद ही इस तरह की घटना सामने आना बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल खड़े करता है.

अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हालांकि, वीडियो कब और कहां का है इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. वहीं, इस मामले में बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.