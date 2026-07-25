PM Kisan Samman Nidhi: क्या सरकारी नौकरी करने वाले किसान भी उठा सकते हैं किसान निधि का फायदा, जान लें नियम
PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान निधि योजना में सरकारी कर्मचारी अपात्र हैं, लेकिन MTS, चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी कर्मचारियों को इससे खास छूट मिली हुई है.
PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसान परिवारों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम दो दो हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर किसान परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, तो क्या उस परिवार को भी इस योजना का फायदा मिल सकता है. इसका सही जवाब जानना जरूरी है, ताकि गलत जानकारी की वजह से आवेदन में कोई दिक्कत न आए.
सरकारी कर्मचारियों को लेकर क्या हैं नियम
योजना के नियमों के मुताबिक, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत या रिटायर्ड कर्मचारी इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं माने जाते. यही नियम पूर्व और वर्तमान सांसदों, विधायकों, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्षों जैसे संवैधानिक व निर्वाचित पदों पर रहे लोगों पर भी लागू होता है. इसके अलावा जो लोग हर महीने दस हजार रुपये या उससे ज्यादा पेंशन पाते हैं, उन्हें भी इस दायरे से बाहर रखा गया है.
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इन कर्मचारियों को मिलती है खास छूट
हालांकि इस नियम में एक अहम अपवाद भी है. मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS, चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी कर्मचारियों को इस पाबंदी से पूरी तरह बाहर रखा गया है. यानी अगर किसान परिवार का कोई सदस्य इन तीन श्रेणियों में सरकारी नौकरी करता है या इन्हीं पदों से रिटायर हुआ है, तो परिवार फिर भी योजना का लाभ लेने का पात्र हो सकता है, बशर्ते बाकी सभी शर्तें पूरी होती हों.
इनकम टैक्स और प्रोफेशनल्स पर भी लागू होती है शर्त
सरकारी नौकरी के अलावा भी कुछ अन्य श्रेणियां इस योजना से बाहर रखी गई हैं. जिन परिवारों में किसी सदस्य ने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, वे इसके पात्र नहीं हैं. इसके साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे रजिस्टर्ड पेशेवर भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं. योजना के लिए परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल किए गए हैं.
पात्रता जांचना क्यों है जरूरी
योजना का लाभ लेने से पहले परिवार की पात्रता जांच लेना जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी देकर किस्त लेने पर बाद में रिकवरी और कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. किसान परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपनी पात्रता और स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
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