'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन

Jana Nayagan Box office Collection: थलापति विजय इन दिनों फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को करीब 7 महीने के बाद सीबीएफसी से हरी झंडी मिली और सिनेमाघरों में आते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर कमाल का प्रदर्शन तो किया ही साथ ही तीसरे दिन शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. चलिए बताते हैं फिल्म का टोटल कलेक्शन.

'जन नायकन' का डे 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'जन नायकन' को वीकेंड का भरपूर फायदा मिला. फिल्म ने शनिवार को बंपर कमाई की और 10 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 42.70 करोड़ और दूसरे दिन 21.15 करोड़ का बिजनेस किया.

- इसके साथ ही फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि शनिवार को 25.01 करोड़ की कमाई कर ली है.

- जिसके बाद फिल्म ने टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 88.86 करोड़ कर लिया है.

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10 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड को तोड़ा

'जन नायकन' ने 10 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. इसमें 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

1. द ओडिसी- 56.8 करोड़

2. धमाल 4- 67.21 करोड़

3. अल्फा- 34.5 करोड़

4. वेलकम टू द जंगल- 65.83 करोड़

5. कॉकटेल 2- 50.1 करोड़

6. है जवानी तो इश्क होना है- 28.51 करोड़

7. राजा शिवाजी- 37 करोड़

8. भूत बंगला- 65.65 करोड़

9. ओ रोमियो- 34.51 करोड़

10. इक्कीस- 22.05 करोड़

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'जन नायकन' बनी तमिल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर

गौरतलब है कि थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' तमिल की 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इस लिस्ट में नंबर वन पर फिल्म 'करुप्पु' है, जिसने 198 करोड़ का बिजनेस किया था. लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि ये इस फिल्म के रिकॉर्ड को भी जल्द ही ध्वस्त कर देगी और नंबर पर काबिज हो जाएगी.

बहरहाल, अगर 'जन नायकन' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में थलापति विजय और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं. इसमें दोनों स्टार्स की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है. इसमें भ्रष्टाचार की कहानी को दिखाया गया है, जिसके खिलाफ एक्टर लड़ाई लड़ते नजर आते हैं. बतौर तमिलनाडु सीएम ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म मानी जा रही है.