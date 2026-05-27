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क्या आप भी गार्डन में कर रहे हैं ओवर-मल्चिंग? जानें पौधों को दम घुटने से बचाने का आसान तरीका
Plant Care Tips: गार्डन में नमी बनाए रखने के लिए की जाने वाली मल्चिंग जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह भारी नुकसान पहुंचा सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक हद से ज्यादा मल्चिंग से पौधों मर सकते हैं.
गार्डन को सुंदर और पौधों को हेल्दी रखने के लिए मल्चिंग करना एक बहुत ही पॉपुलर और असरदार तरीका माना जाता है. मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवार को रोकने में यह तकनीक कमाल का काम करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज की अति हमेशा भारी नुकसान पहुंचाती है और यही नियम मल्चिंग पर भी लागू होता है.
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Published at : 27 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :Agriculture Plants Gardening Tips Mulching
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