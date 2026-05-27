क्या आप भी गार्डन में कर रहे हैं ओवर-मल्चिंग? जानें पौधों को दम घुटने से बचाने का आसान तरीका

आजकल कई लोग जोश-जोश में आकर अपने गार्डन के पौधों के आस-पास जरूरत से ज्यादा मल्चिंग कर देते हैं. जिसे एक्सपर्ट्स ओवर-मल्चिंग कहते हैं. पौधों की भलाई के लिए की गई यह मेहनत कई बार उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है. हद से ज्यादा मल्चिंग करने से मिट्टी को हवा नहीं मिल पाती और धीरे-धीरे पौधों का दम घुटने लगता है.