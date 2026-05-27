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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरक्या आप भी गार्डन में कर रहे हैं ओवर-मल्चिंग? जानें पौधों को दम घुटने से बचाने का आसान तरीका

क्या आप भी गार्डन में कर रहे हैं ओवर-मल्चिंग? जानें पौधों को दम घुटने से बचाने का आसान तरीका

Plant Care Tips: गार्डन में नमी बनाए रखने के लिए की जाने वाली मल्चिंग जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह भारी नुकसान पहुंचा सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक हद से ज्यादा मल्चिंग से पौधों मर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 27 May 2026 06:17 PM (IST)
Plant Care Tips: गार्डन में नमी बनाए रखने के लिए की जाने वाली मल्चिंग जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह भारी नुकसान पहुंचा सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक हद से ज्यादा मल्चिंग से पौधों मर सकते हैं.

गार्डन को सुंदर और पौधों को हेल्दी रखने के लिए मल्चिंग करना एक बहुत ही पॉपुलर और असरदार तरीका माना जाता है. मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवार को रोकने में यह तकनीक कमाल का काम करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज की अति हमेशा भारी नुकसान पहुंचाती है और यही नियम मल्चिंग पर भी लागू होता है.

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आजकल कई लोग जोश-जोश में आकर अपने गार्डन के पौधों के आस-पास जरूरत से ज्यादा मल्चिंग कर देते हैं. जिसे एक्सपर्ट्स ओवर-मल्चिंग कहते हैं. पौधों की भलाई के लिए की गई यह मेहनत कई बार उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है. हद से ज्यादा मल्चिंग करने से मिट्टी को हवा नहीं मिल पाती और धीरे-धीरे पौधों का दम घुटने लगता है.
आजकल कई लोग जोश-जोश में आकर अपने गार्डन के पौधों के आस-पास जरूरत से ज्यादा मल्चिंग कर देते हैं. जिसे एक्सपर्ट्स ओवर-मल्चिंग कहते हैं. पौधों की भलाई के लिए की गई यह मेहनत कई बार उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है. हद से ज्यादा मल्चिंग करने से मिट्टी को हवा नहीं मिल पाती और धीरे-धीरे पौधों का दम घुटने लगता है.
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ओवर-मल्चिंग का सबसे पहला और बड़ा नुकसान यह होता है कि यह मिट्टी में ऑक्सीजन के फ्लो को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है. जब पौधों की जड़ों तक ताजी हवा नहीं पहुंच पाती तो उनकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है. ऑक्सीजन की कमी के कारण जड़ें अंदर ही अंदर कमजोर होने लगती हैं और पौधा धीरे-धीरे पीला पड़ने लगता है.
ओवर-मल्चिंग का सबसे पहला और बड़ा नुकसान यह होता है कि यह मिट्टी में ऑक्सीजन के फ्लो को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है. जब पौधों की जड़ों तक ताजी हवा नहीं पहुंच पाती तो उनकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है. ऑक्सीजन की कमी के कारण जड़ें अंदर ही अंदर कमजोर होने लगती हैं और पौधा धीरे-धीरे पीला पड़ने लगता है.
Published at : 27 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Plants Gardening Tips Mulching

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