भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं. वह बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं. आज रविवार को उन्होंने पार्टी के मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की.

बैठक में नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्षेत्र में अभी क्या दिक्कतें हैं, जनता का मूड क्या कहता है और कहीं पार्टी से नाराजगी तो नहीं है. कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी बात रखी.

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पॉकेट मीटिंग का दिया मंत्र

नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को पॉकेट मीटिंग करने का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बैठकें करके लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाएं. इससे वोटरों से सीधा संपर्क बनेगा.

बोरिंग कैनल रोड पर दी जिम्मेदारी

बोरिंग कैनल रोड के वोटरों को इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी मुकेश कुमार दिनकर को सौंपी गई है. वहीं श्री कृष्णा नगर के वोटरों के बीच पार्टी के काम बताने के लिए बिनु सिंह को मोहल्ला मीटिंग करने को कहा गया है.

नुक्कड़ सभा से जीत का प्लान

बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति में बदलाव किया है. अब नुक्कड़ सभा और पॉकेट मीटिंग के जरिए विरोधियों को पटकने की तैयारी है. नितिन नवीन का मानना है कि बोरिंग रोड और श्री कृष्णा पूरी जैसे प्रबुद्ध वोटर इलाकों को संभाल लिया तो बाकी इलाकों में भी अच्छा असर पड़ेगा.

बता दें कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होना है. बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. नितिन नवीन का यह दौरा चुनावी रणनीति को मजबूत करने का हिस्सा है.