INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस

नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस

Bankipur By Election: नितिन नवीन ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना में बैठक की. पॉकेट मीटिंग और नुक्कड़ सभा से जीत का प्लान बनाया गया है. बोरिंग रोड और श्री कृष्णा नगर पर खास फोकस रखा गया है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 19 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं. वह बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं. आज रविवार को उन्होंने पार्टी के मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की.

बैठक में नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्षेत्र में अभी क्या दिक्कतें हैं, जनता का मूड क्या कहता है और कहीं पार्टी से नाराजगी तो नहीं है. कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी बात रखी.

बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने किसको दे दिया समर्थन? JJD चीफ ने अब खुद साफ की तस्वीर

पॉकेट मीटिंग का दिया मंत्र

नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को पॉकेट मीटिंग करने का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बैठकें करके लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाएं. इससे वोटरों से सीधा संपर्क बनेगा.

बोरिंग कैनल रोड पर दी जिम्मेदारी

बोरिंग कैनल रोड के वोटरों को इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी मुकेश कुमार दिनकर को सौंपी गई है. वहीं श्री कृष्णा नगर के वोटरों के बीच पार्टी के काम बताने के लिए बिनु सिंह को मोहल्ला मीटिंग करने को कहा गया है.

नुक्कड़ सभा से जीत का प्लान

बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति में बदलाव किया है. अब नुक्कड़ सभा और पॉकेट मीटिंग के जरिए विरोधियों को पटकने की तैयारी है. नितिन नवीन का मानना है कि बोरिंग रोड और श्री कृष्णा पूरी जैसे प्रबुद्ध वोटर इलाकों को संभाल लिया तो बाकी इलाकों में भी अच्छा असर पड़ेगा.

बता दें कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होना है. बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. नितिन नवीन का यह दौरा चुनावी रणनीति को मजबूत करने का हिस्सा है.

बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्व विधायक नितिन नबीन को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके चलते यह सीट खाली हो गई थी. यह सीट भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है. इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (NDA) के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है.
 
सिर्फ 2100 रुपये में पटना का हवाई सफर, बिहार में हेली-टूरिज्म शुरू, जानें राजगीर-कैमूर का किराया
Published at : 19 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने किसको दे दिया समर्थन? JJD चीफ ने अब खुद साफ की तस्वीर
बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने किसको दे दिया समर्थन? JJD चीफ ने अब खुद साफ की तस्वीर
बिहार
सिर्फ 2100 रुपये में पटना का हवाई सफर, बिहार में हेली-टूरिज्म शुरू, जानें राजगीर-कैमूर का किराया
सिर्फ 2100 रुपये में पटना का हवाई सफर, बिहार में हेली-टूरिज्म शुरू, जानें राजगीर-कैमूर का किराया
बिहार
BPSC 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, नोटिस जारी, 26 जुलाई को 996 सेंटर पर था एग्जाम
BPSC 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, नोटिस जारी, 26 जुलाई को 996 सेंटर पर था एग्जाम
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
दिल्ली NCR
अस्पताल से देश के नाम सोनम वांगचुक का संदेश, कहा- '20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन प्लीज...'
अस्पताल से देश के नाम सोनम वांगचुक का संदेश, कहा- '20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन प्लीज...'
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
विश्व
अमेरिका से जंग के बीच ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और आपका...'
ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
एग्रीकल्चर
पैडी ट्रांसप्लांटर से करें धान की रोपाई, प्रति एकड़ बच जाएंगे 4000 रुपये
पैडी ट्रांसप्लांटर से करें धान की रोपाई, प्रति एकड़ बच जाएंगे 4000 रुपये
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget