स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगमले में कैसे उगा सकते हैं हल्दी, बाजार से लाने की टेंशन खत्म

गमले में कैसे उगा सकते हैं हल्दी, बाजार से लाने की टेंशन खत्म

Turmeric Growing Tips: बाजार की मिलावटी हल्दी से परेशान हैं तो आप अपनी बालकनी में रखे एक छोटे गमले से पा सकते हैं एकदम ऑर्गेनिक हल्दी. जानें लगाने का सही तरीका.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Aug 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Turmeric Growing Tips: घर में बनने वाली दाल हो, सब्जी हो, या कुछ और चीज हल्दी के बिना खाने की किसी भी डिश का रंग और स्वाद अधूरा लगता है. हल्दी हर घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीज में होता है. लेकिन आजकल बाजार से जो पैकेटबंद पिसी हल्दी हम खरीदते हैं उसमें मिलावट का डर हमेशा बना रहता है. कई बार उसका फीका रंग देखकर ही शक होने लगता है कि इसमें केमिकल मिले हैं. अगर आप भी इस मिलावट के डर से पूरी तरह बचना चाहते हैं.

तो सबसे बढ़िया तरीक है कि इसे खुद अपने घर पर ही उगा लें. घर की बालकनी में गमले के अंदर हल्दी उगाना बहुत ही आसान काम है. इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही इसके लिए आपको गार्डनिंग का एक्सपर्ट होना जरूरी है. बस एक सही साइज का गमला, सही तरीके से तैयार की गई मिट्टी और थोड़ी बहुत देखरेख और फिर आप घर में ही उगा लेंगे 100 परसेंट बिना मिलावट वाली हल्दी.

ऐसे करें हल्दी उगाने शुरूआत

हल्दी का पौधा लगाने के लिए आपको किसी नर्सरी के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप लोकल सब्जी मंडी जाकर ताजी कच्ची हल्दी की मोटी गांठें खरीद सकते हैं. बस खरीदते समय ध्यान रखें कि गांठों पर छोटे-छोटे कल्ले बने हों. सूखी और सड़ी हुई गांठें मत चुनिएगा क्योंकि उनसे पौधा ठीक से नहीं पनपेगा. अब गमले की बात करें तो हल्दी की जड़ें जमीन के नीचे चौड़ाई में फैलती हैं. इसलिए हमेशा 12 से 14 इंच गहरा, अच्छा चौड़ा गमला इस्तेमाल करें. 

गमले के बेस में ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए जिससे फालतू पानी आसानी से बह जाए. मिट्टी तैयार करते समय 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30% गोबर की सड़ी खाद, 20% रेत मिलाकर बेहतरीन मिक्स बनाएं. यह कॉम्बिनेशन मिट्टी को हल्का और भुरभुरा रखता है. इससे नीचे गांठों को फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है और हल्दी का साइज काफी मोटा निकलकर आता है.


गमले में कैसे उगा सकते हैं हल्दी, बाजार से लाने की टेंशन खत्म

हल्दी बोने का सही समय

हल्दी लगाने के लिए वैसे तो अप्रैल से लेकर अगस्त का समय सबसे सही माना जाता है. अगर आप अभी अगस्त के महीने में इसे लगा रहे हैं तो यह बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि मॉनसून की नमी और बारिश के चलते पौधे की ग्रोथ दोगुनी रफ्तार से होती है. गमले में मिट्टी भरकर गांठ को करीब दो से तीन इंच नीचे दबा दें. जो अंकुर वाला सिरा है उसे हमेशा ऊपर की ओर रखें जिससे तना सीधा बाहर निकले. लगाने के तुरंत बाद हल्का पानी छिड़कें जिससे नमी बैठ जाए. 

गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां दिन में चार से पांच घंटे की धूप आती रहे. तेज चिलचिलाती धूप से पत्तियों के झुलसने का खतरा रहता है. इसलिए सुबह की मीठी धूप इसके लिए सबसे अच्छी है. पानी देते वक्त खास ख्याल रखें कि मिट्टी में सिर्फ हल्की नमी रहनी चाहिए गमले में कीचड़ नहीं बनना चाहिए. जब भी ऊपरी मिट्टी छूने पर सूखी महसूस हो तभी पानी डालें. तकरीबन दो से तीन हफ्तों में गमले से सुंदर हरी पत्तियां बाहर निकलने लगेंगी.

यह भी पढ़ें: किसानों के बुढ़ापे का सहारा है ये स्कीम, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

इन तरीकों से करें देखभाल

हल्दी की फसल तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है आमतौर पर इसमें सात से नौ महीने का समय लग जाता है. इस बीच हर महीने गमले में थोड़ी सी कंपोस्ट खाद डालते रहें जिससे पौधे को पूरा पोषण मिलता रहे. सर्दियों के खत्म होते-होते, जनवरी से फरवरी के दौरान जब पौधे के पत्ते सूखने लगें पीले पड़कर नीचे झुक जाएं. तब समझ लीजिए कि आपकी मेहनत रंग ला चुकी है. 

इस स्टेज पर गमले में पानी डालना एकदम बंद कर दें. जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तब खुरपी की मदद से मिट्टी ढीली करके सारी हल्दी बाहर निकाल लें. गांठों को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर मिट्टी अलग कर लें. आपके किचन के लिए एकदम खुशबूदार असली हल्दी तैयार है. इसे कच्चा इस्तेमाल करें चाहें तो धूप में सुखाकर पीस लें और शुद्ध हल्दी पाउडर बना लें.


गमले में कैसे उगा सकते हैं हल्दी, बाजार से लाने की टेंशन खत्म

यह भी पढ़ें: डेयरी बिजनेस के लिए किस नस्ल की भैंस सबसे बेस्ट, जान लीजिए

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Turmeric Farming Tips Turmeric Farming Turmeric Cultivation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगा सकते हैं हल्दी, बाजार से लाने की टेंशन खत्म
गमले में कैसे उगा सकते हैं हल्दी, बाजार से लाने की टेंशन खत्म
एग्रीकल्चर
Monsoon Farming Mistakes: बारिश रुकते ही न करें ये गलती, खराब हो सकती है नई फसल
बारिश रुकते ही न करें ये गलती, खराब हो सकती है नई फसल
एग्रीकल्चर
गमले में उगाएं सेम की फली, घर बैठे पाएं ताजी सब्जी
गमले में उगाएं सेम की फली, घर बैठे पाएं ताजी सब्जी
एग्रीकल्चर
Dragon Fruit Farming: ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 2.70 लाख की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ
ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 2.70 लाख की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
महाराष्ट्र
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, तंबाकू प्रचार पर मांगा जवाब
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, तंबाकू प्रचार पर मांगा जवाब
बॉलीवुड
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
दिग्गज बंगाली फिल्ममेकर राजा सेन हॉस्पिटल में एडमिट, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टेस्ट, तो बिगड़ जाएगा WTC फाइनल का पूरा समीकरण!
बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टेस्ट, तो बिगड़ जाएगा WTC फाइनल का पूरा समीकरण!
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
टेक्नोलॉजी
Rail Madad App Hack : ट्रेन में परेशानी? मिनटों में रेल मदद ऐप पर ऐसे करें शिकायत
ट्रेन में परेशानी? मिनटों में रेल मदद ऐप पर ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
IOCL Executive Recruitment 2026: IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल
IOCL में Executive पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget