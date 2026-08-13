एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?
Agricultural Land To Commercial Land Process: खेती की जमीन को कमर्शियल में कन्वर्ट कराने में कितना खर्च आता है? कौन-से चार्जेस लगते हैं और क्या डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी. जान लीजिए पूरी खबर.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Aug 2026 01:33 PM (IST)
खेती की जमीन पर बिना सरकारी परमिशन के कोई भी कमर्शियल काम शुरू करना गैरकानूनी माना जाता है. भारत में जमीन के इस्तेमाल का तरीका बदलने की इस प्रक्रिया को चेंज ऑफ लैंड यूज कहा जाता है. अगर आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर दुकान, गोदाम, मॉल या कोई बिजनेस सेटअप शुरू करना चाहते हैं. तो आपको सबसे पहले संबंधित अथॉरिटी से इसे कमर्शियल में कन्वर्ट कराना होगा.
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लैंड कन्वर्ट कराने में आने वाला खर्च किसी एक फिक्स रकम पर निर्भर नहीं करता है. बल्कि यह अलग-अलग राज्यों और लोकेशन के हिसाब से तय होता है. आमतौर पर जमीन की कुल कीमत का 3% से लेकर 10% तक कन्वर्जन चार्ज लिया जाता है. बड़े शहरों और प्राइम लोकेशन की जमीनों के लिए यह फीस ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा होती है.
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अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने लैंड रेवेन्यू रूल्स होते हैं. जिसके चलते हर राज्य में कन्वर्जन फीस अलग होती है. उदाहरण के तौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जमीन के एरिया और सर्किल रेट के हिसाब से चार्जेस तय किए जाते हैं. आंध्र प्रदेश में जमीन की मार्केट वैल्यू का करीब 3% चार्ज लिया जाता है. जबकि हरियाणा और पंजाब में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रेट तय होते हैं.
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सरकारी फीस के अलावा जमीन कन्वर्जन की प्रोसेस में कुछ एडिशनल खर्चे भी शामिल होते हैं. इनमें एप्लीकेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एडवाइजर या वकील की फीस और डॉक्यूमेंटेशन का खर्च शामिल है. इसके साथ ही विकास शुल्क यानी डेवलपमेंट चार्ज भी लिया जा सकता है. इसलिए बजट बनाते समय इन सभी एक्सट्रा खर्चों का अंदाजा रखना बेहद जरूरी है.
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लैंड यूज चेंज कराने के लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होती है. जिनमें जमीन की खतौनी, खसरा मैप, टाइटल डीड और पहचान पत्र शामिल हैं. अगर जमीन पर कोई लोन चल रहा है, तो बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (यानी एनओसी भी लेना पड़ता है. इन सभी पेपर्स को सही तरीके से तैयार करवाने में भी कुछ प्रोसेसिंग चार्ज लग जाता है.
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कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने से पहले मास्टर प्लान और जोनिंग रूल्स की जांच करना बहुत जरूरी है. अगर आपकी जमीन किसी मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट या रिजर्व एरिया में आती है. तो कमर्शियल परमिशन मिलना मुश्किल हो सकता है. ऐसी सिचुएशन में आवेदन रिजेक्ट होने पर आपका एप्लीकेशन फीस का पैसा डूब सकता है और टाइम खराब होगा वह अलग से.
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कन्वर्जन की प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको जिले के कलेक्टर, तहसीलदार या फिर स्थानीय विकास प्राधिकरण के पास आवेदन करना होता है. आवेदन जमा होने के बाद रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जमीन की फिजिकल जांच करते हैं. अगर जमीन किसी सरकारी योजना के तहत नहीं आती और सभी डाक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं. तो तहसील से अप्रूवल जारी कर दिया जाता है.
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जमीन को बिना कानूनी परमिशन के कमर्शियल काम में इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है. स्थानीय प्रशासन ऐसी जमीनों पर अवैध निर्माण घोषित करके भारी पेनल्टी या जुर्माना लगा सकता है. कई मामलों में प्रशासन बनी हुई प्रॉपर्टी को ध्वस्त भी कर देता है. इसलिए भविष्य के कानूनी झंझटों से बचने के लिए उचित कन्वर्जन फीस भरकर परमिशन लेना ही समझदारी है.
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अगर आपके सभी पेपर्स पूरे और एकदम सही हैं. तो लैंड कन्वर्जन की पूरी प्रोसेस में आमतौर पर 30 से 90 दिनों का समय लगता है. अब कई राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी उपलब्ध हो गई है. सही बजट प्लानिंग और कानूनी नियमों का पालन करके आप बिना किसी अड़चन के अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल में कन्वर्ट करवा सकते हैं.