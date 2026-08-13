Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरएग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?

एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?

Agricultural Land To Commercial Land Process: खेती की जमीन को कमर्शियल में कन्वर्ट कराने में कितना खर्च आता है? कौन-से चार्जेस लगते हैं और क्या डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी. जान लीजिए पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 13 Aug 2026 01:33 PM (IST)
Agricultural Land To Commercial Land Process: खेती की जमीन को कमर्शियल में कन्वर्ट कराने में कितना खर्च आता है? कौन-से चार्जेस लगते हैं और क्या डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी. जान लीजिए पूरी खबर.

खेती की जमीन पर बिना सरकारी परमिशन के कोई भी कमर्शियल काम शुरू करना गैरकानूनी माना जाता है. भारत में जमीन के इस्तेमाल का तरीका बदलने की इस प्रक्रिया को चेंज ऑफ लैंड यूज कहा जाता है. अगर आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर दुकान, गोदाम, मॉल या कोई बिजनेस सेटअप शुरू करना चाहते हैं. तो आपको सबसे पहले संबंधित अथॉरिटी से इसे कमर्शियल में कन्वर्ट कराना होगा.

1/8
लैंड कन्वर्ट कराने में आने वाला खर्च किसी एक फिक्स रकम पर निर्भर नहीं करता है. बल्कि यह अलग-अलग राज्यों और लोकेशन के हिसाब से तय होता है. आमतौर पर जमीन की कुल कीमत का 3% से लेकर 10% तक कन्वर्जन चार्ज लिया जाता है. बड़े शहरों और प्राइम लोकेशन की जमीनों के लिए यह फीस ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा होती है.
लैंड कन्वर्ट कराने में आने वाला खर्च किसी एक फिक्स रकम पर निर्भर नहीं करता है. बल्कि यह अलग-अलग राज्यों और लोकेशन के हिसाब से तय होता है. आमतौर पर जमीन की कुल कीमत का 3% से लेकर 10% तक कन्वर्जन चार्ज लिया जाता है. बड़े शहरों और प्राइम लोकेशन की जमीनों के लिए यह फीस ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा होती है.
2/8
अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने लैंड रेवेन्यू रूल्स होते हैं. जिसके चलते हर राज्य में कन्वर्जन फीस अलग होती है. उदाहरण के तौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जमीन के एरिया और सर्किल रेट के हिसाब से चार्जेस तय किए जाते हैं. आंध्र प्रदेश में जमीन की मार्केट वैल्यू का करीब 3% चार्ज लिया जाता है. जबकि हरियाणा और पंजाब में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रेट तय होते हैं.
अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने लैंड रेवेन्यू रूल्स होते हैं. जिसके चलते हर राज्य में कन्वर्जन फीस अलग होती है. उदाहरण के तौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जमीन के एरिया और सर्किल रेट के हिसाब से चार्जेस तय किए जाते हैं. आंध्र प्रदेश में जमीन की मार्केट वैल्यू का करीब 3% चार्ज लिया जाता है. जबकि हरियाणा और पंजाब में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रेट तय होते हैं.
3/8
सरकारी फीस के अलावा जमीन कन्वर्जन की प्रोसेस में कुछ एडिशनल खर्चे भी शामिल होते हैं. इनमें एप्लीकेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एडवाइजर या वकील की फीस और डॉक्यूमेंटेशन का खर्च शामिल है. इसके साथ ही विकास शुल्क यानी डेवलपमेंट चार्ज भी लिया जा सकता है. इसलिए बजट बनाते समय इन सभी एक्सट्रा खर्चों का अंदाजा रखना बेहद जरूरी है.
सरकारी फीस के अलावा जमीन कन्वर्जन की प्रोसेस में कुछ एडिशनल खर्चे भी शामिल होते हैं. इनमें एप्लीकेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एडवाइजर या वकील की फीस और डॉक्यूमेंटेशन का खर्च शामिल है. इसके साथ ही विकास शुल्क यानी डेवलपमेंट चार्ज भी लिया जा सकता है. इसलिए बजट बनाते समय इन सभी एक्सट्रा खर्चों का अंदाजा रखना बेहद जरूरी है.
4/8
लैंड यूज चेंज कराने के लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होती है. जिनमें जमीन की खतौनी, खसरा मैप, टाइटल डीड और पहचान पत्र शामिल हैं. अगर जमीन पर कोई लोन चल रहा है, तो बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (यानी एनओसी भी लेना पड़ता है. इन सभी पेपर्स को सही तरीके से तैयार करवाने में भी कुछ प्रोसेसिंग चार्ज लग जाता है.
लैंड यूज चेंज कराने के लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होती है. जिनमें जमीन की खतौनी, खसरा मैप, टाइटल डीड और पहचान पत्र शामिल हैं. अगर जमीन पर कोई लोन चल रहा है, तो बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (यानी एनओसी भी लेना पड़ता है. इन सभी पेपर्स को सही तरीके से तैयार करवाने में भी कुछ प्रोसेसिंग चार्ज लग जाता है.
5/8
कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने से पहले मास्टर प्लान और जोनिंग रूल्स की जांच करना बहुत जरूरी है. अगर आपकी जमीन किसी मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट या रिजर्व एरिया में आती है. तो कमर्शियल परमिशन मिलना मुश्किल हो सकता है. ऐसी सिचुएशन में आवेदन रिजेक्ट होने पर आपका एप्लीकेशन फीस का पैसा डूब सकता है और टाइम खराब होगा वह अलग से.
कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने से पहले मास्टर प्लान और जोनिंग रूल्स की जांच करना बहुत जरूरी है. अगर आपकी जमीन किसी मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट या रिजर्व एरिया में आती है. तो कमर्शियल परमिशन मिलना मुश्किल हो सकता है. ऐसी सिचुएशन में आवेदन रिजेक्ट होने पर आपका एप्लीकेशन फीस का पैसा डूब सकता है और टाइम खराब होगा वह अलग से.
6/8
कन्वर्जन की प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको जिले के कलेक्टर, तहसीलदार या फिर स्थानीय विकास प्राधिकरण के पास आवेदन करना होता है. आवेदन जमा होने के बाद रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जमीन की फिजिकल जांच करते हैं. अगर जमीन किसी सरकारी योजना के तहत नहीं आती और सभी डाक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं. तो तहसील से अप्रूवल जारी कर दिया जाता है.
कन्वर्जन की प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको जिले के कलेक्टर, तहसीलदार या फिर स्थानीय विकास प्राधिकरण के पास आवेदन करना होता है. आवेदन जमा होने के बाद रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जमीन की फिजिकल जांच करते हैं. अगर जमीन किसी सरकारी योजना के तहत नहीं आती और सभी डाक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं. तो तहसील से अप्रूवल जारी कर दिया जाता है.
7/8
जमीन को बिना कानूनी परमिशन के कमर्शियल काम में इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है. स्थानीय प्रशासन ऐसी जमीनों पर अवैध निर्माण घोषित करके भारी पेनल्टी या जुर्माना लगा सकता है. कई मामलों में प्रशासन बनी हुई प्रॉपर्टी को ध्वस्त भी कर देता है. इसलिए भविष्य के कानूनी झंझटों से बचने के लिए उचित कन्वर्जन फीस भरकर परमिशन लेना ही समझदारी है.
जमीन को बिना कानूनी परमिशन के कमर्शियल काम में इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है. स्थानीय प्रशासन ऐसी जमीनों पर अवैध निर्माण घोषित करके भारी पेनल्टी या जुर्माना लगा सकता है. कई मामलों में प्रशासन बनी हुई प्रॉपर्टी को ध्वस्त भी कर देता है. इसलिए भविष्य के कानूनी झंझटों से बचने के लिए उचित कन्वर्जन फीस भरकर परमिशन लेना ही समझदारी है.
8/8
अगर आपके सभी पेपर्स पूरे और एकदम सही हैं. तो लैंड कन्वर्जन की पूरी प्रोसेस में आमतौर पर 30 से 90 दिनों का समय लगता है. अब कई राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी उपलब्ध हो गई है. सही बजट प्लानिंग और कानूनी नियमों का पालन करके आप बिना किसी अड़चन के अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल में कन्वर्ट करवा सकते हैं.
अगर आपके सभी पेपर्स पूरे और एकदम सही हैं. तो लैंड कन्वर्जन की पूरी प्रोसेस में आमतौर पर 30 से 90 दिनों का समय लगता है. अब कई राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी उपलब्ध हो गई है. सही बजट प्लानिंग और कानूनी नियमों का पालन करके आप बिना किसी अड़चन के अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल में कन्वर्ट करवा सकते हैं.
Published at : 13 Aug 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Agricultural Land Farming News Land Rule

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
केले में लगाएं काली मिर्च और कर दें दफन, फिर देखिए जादू
केले में लगाएं काली मिर्च और कर दें दफन, फिर देखिए जादू
एग्रीकल्चर
घर में भी उगा सकते हैं कद्दू, बस इन बातों का रखें ध्यान
घर में भी उगा सकते हैं कद्दू, बस इन बातों का रखें ध्यान
एग्रीकल्चर
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
एग्रीकल्चर
मधुमक्खी पालन के लिए सरकार दे रही मदद, ऐसे करें आवेदन
मधुमक्खी पालन के लिए सरकार दे रही मदद, ऐसे करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
अंगदान की एक पहल दे सकती है कई जिंदगियों में नई उम्मीद
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
हरियाणा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
Hockey
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', जेपी नड्डा ने कहा- जांच कराएंगे
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', जेपी नड्डा ने कहा- जांच कराएंगे
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
एग्रीकल्चर
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
फूड
Fish Without Onion And Garlic: बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget