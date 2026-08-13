एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?

अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने लैंड रेवेन्यू रूल्स होते हैं. जिसके चलते हर राज्य में कन्वर्जन फीस अलग होती है. उदाहरण के तौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जमीन के एरिया और सर्किल रेट के हिसाब से चार्जेस तय किए जाते हैं. आंध्र प्रदेश में जमीन की मार्केट वैल्यू का करीब 3% चार्ज लिया जाता है. जबकि हरियाणा और पंजाब में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रेट तय होते हैं.