बकरी पालन में कौन-सी नस्ल सबसे अच्छी, जानें कितना देती है दूध?

राजस्थान के सूखे और गर्म इलाकों के लिए सिरोही नस्ल सबसे मजबूत और टिकाऊ मानी जाती है. भूरे रंग के धब्बों वाली यह बकरी खराब मौसम और कम चारे में भी बिल्कुल मस्त रहती है. यह रोजाना 1 से 1.5 लीटर दूध देती है और इसका वजन बहुत ही कम समय में तेजी से बढ़ जाता है.