किचन गार्डन में ऐसे उगाएं लेमनग्रास, महक उठेगी सुबह की चाय

गमले के लिए अच्छी और उपजाऊ मिट्टी तैयार करना बहुत सरल है. इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में बराबर मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या वर्मीकंपोस्ट और थोड़ी सी रेत मिला लें. रेत मिलाने से मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ों में पानी नहीं ठहरता जिससे पौधा हमेशा हरा-भरा और स्वस्थ बना रहता है.