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भिंडी तोड़ने का सही समय क्या है? देर की तो खराब हो जाएगी फसल
Ladyfinger Cultivation Tips: भिंडी की खेती में सही समय पर तुड़ाई न होने से पूरी फसल खराब हो सकती है और मंडी में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. जानें भिंडी तोड़ने का सबसे सही टाइम और तरीका.
खेत में कई फसलों की तुड़ाई का टाइमिंग उसकी पैदावार को प्रभावित करती है. भिंडी की खेती में यह टाइमिंग काफी जरूरी होती है. कई बार किसान ज्यादा वजन के चक्कर में तुड़ाई को दो दिन टाल देते हैं. यही छोटी सी लापरवाही पूरी फसल की क्वालिटी बिगाड़ देती है और मंडी में दाम गिर जाते हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 03:49 PM (IST)
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