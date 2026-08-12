भिंडी तोड़ने का सही समय क्या है? देर की तो खराब हो जाएगी फसल

तुड़ाई के लिए सबसे बेहतरीन टाइम सुबह ओस सूखने के तुरंत बाद या फिर शाम का होता है. तेज धूप में तुड़ाई कराने से फल की चमक चली जाती है और वह मंडी पहुंचने तक मुरझा जाता है. ठंडे मौसम में तोड़ी गई भिंडी क्रेट्स में कई घंटों तक एकदम ताजी और हरी बनी रहती है.