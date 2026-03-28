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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरKitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे खीरे, घर पर ही मिलेगा फ्रेश सलाद

Kitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे खीरे, घर पर ही मिलेगा फ्रेश सलाद

Kitchen Gardening Tips: गर्मियों के मौसम में अब आप अपने घर के किचन गार्डन में आसानी से ताजे और ऑर्गेनिक खीरे उगा सकते हैं.सही तरीके अपनाकर और केमिकल फ्री सलाद खा सकते हैं.जानें कैसे ?

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Mar 2026 03:13 PM (IST)
Kitchen Gardening Tips: गर्मियों के मौसम में अब आप अपने घर के किचन गार्डन में आसानी से ताजे और ऑर्गेनिक खीरे उगा सकते हैं.सही तरीके अपनाकर और केमिकल फ्री सलाद खा सकते हैं.जानें कैसे ?

गर्मियों में खीरा हर घर की जरूरत बन जाता है.बाजार से खरीदे गए खीरे में कई बार केमिकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इसे घर पर उगाते हैं तो यह पूरी तरह ताजा और सुरक्षित होता है.किचन गार्डन में खीरा उगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होता है. आइए जानते हैं पूरा तरीका.

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खीरा उगाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां अच्छी धूप आती हो.छत, बालकनी या आंगन इसके लिए सबसे सही रहते हैं. खीरे के पौधे को रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तभी यह अच्छे से बढ़ता है.
खीरा उगाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां अच्छी धूप आती हो.छत, बालकनी या आंगन इसके लिए सबसे सही रहते हैं. खीरे के पौधे को रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तभी यह अच्छे से बढ़ता है.
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खीरे के लिए उपजाऊ और हल्की मिट्टी सबसे अच्छी होती है.आप सामान्य मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिलाकर उसे पोषक तत्वों से भरपूर बना सकते हैं. ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना जरूरी है.
खीरे के लिए उपजाऊ और हल्की मिट्टी सबसे अच्छी होती है.आप सामान्य मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिलाकर उसे पोषक तत्वों से भरपूर बना सकते हैं. ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना जरूरी है.
Published at : 28 Mar 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Garden Khira Farming At Home Kitchen Gardening Tips

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