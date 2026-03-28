खीरा उगाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां अच्छी धूप आती हो.छत, बालकनी या आंगन इसके लिए सबसे सही रहते हैं. खीरे के पौधे को रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तभी यह अच्छे से बढ़ता है.