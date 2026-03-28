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Kitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे खीरे, घर पर ही मिलेगा फ्रेश सलाद
Kitchen Gardening Tips: गर्मियों के मौसम में अब आप अपने घर के किचन गार्डन में आसानी से ताजे और ऑर्गेनिक खीरे उगा सकते हैं.सही तरीके अपनाकर और केमिकल फ्री सलाद खा सकते हैं.जानें कैसे ?
गर्मियों में खीरा हर घर की जरूरत बन जाता है.बाजार से खरीदे गए खीरे में कई बार केमिकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इसे घर पर उगाते हैं तो यह पूरी तरह ताजा और सुरक्षित होता है.किचन गार्डन में खीरा उगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होता है. आइए जानते हैं पूरा तरीका.
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Published at : 28 Mar 2026 03:13 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion