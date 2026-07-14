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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGreen Chilli Farming: बाजार से मिर्च खरीदना भूल जाओगे! गमले में तीखी हरी मिर्च उगाने का ये है सबसे आसान तरीका

Green Chilli Farming: बाजार से मिर्च खरीदना भूल जाओगे! गमले में तीखी हरी मिर्च उगाने का ये है सबसे आसान तरीका

Green Chilli Farming: गमले में हरी मिर्च उगाने के लिए सही मिट्टी, धूप, सिंचाई और जैविक खाद का ध्यान रखना जरूरी है. सही देखभाल से 60 से 75 दिनों में फसल तैयार हो जाती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 06:19 PM (IST)
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Green Chilli Farming: सब्जी कि खरीदारी करते समय अक्सर लिस्ट में मिर्च का काम सबसे पहले होता है, वहीं अगर लिस्ट में मिर्च का नाम न हो तब भी बाजार में घुसते ही हर कोई मिर्च खरीद ही लेता है. घर में कोई सब्जी खत्म हो या न हो पर मिर्च हर बार जल्दी ही खत्म हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी हर हफ्ते बाजार से हरी मिर्च खरीदते-खरीदते थक गए हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको पता चले कि आपकी ये आदत बस एक काम करने से छूट सकती है.  वे है घर की बालकनी या छत पर एक छोटे से गमले में आप आसानी से ताजी हरी मिर्च उगाना. साथ ही इसके लिए न तो आपको ज्यादा जगह चाहिए और न ही बहुत मेहनत. बस जरूरी है तो थोड़ी सी सही जानकारी और नियमित देखभाल. आइए जानते हैं इसे उगाने का पूरा तरीका.

सही गमले और मिट्टी का चुनाव करें

मिर्च का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले सही गमले का चुनाव जरूरी होता है. इसके लिए कम से कम 10 से 12 इंच गहरा और चौड़ा गमला लें, साथ ही इस बात का ध्यान रखें की गमले के नीचे एक या दो छेद जरूर हों, जिससे गमले का अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके. ऐसा करने से ये जड़ को सड़ने से बचाता है. अगर बात मिट्टी तैयार करने कि करें तो इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में 40 प्रतिशत गोबर की खाद या कम्पोस्ट और थोड़ी सी रेत मिला लें. 

इसके अलावा मिर्च का पौधा लगाने के बाद उसे रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए, तभी पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है.  साथ ही पानी देने में सावधानी बरतें, क्योंकि न तो मिट्टी पूरी तरह सूखनी चाहिए और न ही उसमें पानी भरा रहना चाहिए. साथ ही हर 15 से 20 दिन में पौधे को जैविक खाद डालना चाहिए, इससे पौधा मजबूत बनता है. 

यह भी पढ़ेंः Real vs fake Seeds Identification: फसल बुआई के लिए बीज असली है या नकली, ऐसे पहचान करें किसान

कीट-रोग से बचाव और मिर्च की तुड़ाई

पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर पत्तियों की जांच करते रहना चाहिए, अगर पत्तों पर कीड़े या सफेद धब्बे दिखें तो नीम के तेल का हल्का छिड़काव करें. सही देखभाल करने के बाद लगभग 60 से 75 दिन के भीतर मिर्च तोड़ने लायक हो जाती है. 

यह भी पढ़ेंः Growing Same Crop Repeatedly: खेत में बार-बार लगा रहे हैं एक ही फसल, जानें कितनी घट जाएगी पैदावार? 

Published at : 14 Jul 2026 06:19 PM (IST)
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