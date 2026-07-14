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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम

बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम

Bankipur By-Election BJP Star Campaigners List: लिस्ट में पहले नंबर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम है. पहली बार विधायक बनीं मैथिली ठाकुर का भी नाम है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Jul 2026 07:22 PM (IST)
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बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंगलवार (14 जुलाई, 2026) की शाम बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई. इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कुल 40 नाम हैं जो बांकीपुर से पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए प्रचार करेंगे. लिस्ट में पहले नंबर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम है. पहली बार विधायक बनीं मैथिली ठाकुर का भी नाम है.

सम्राट चौधरी भी नीरज के लिए करेंगे प्रचार

लिस्ट पर नजर डालें तो दूसरे नंबर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम है जबकि तीसरे नंबर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का नाम है. इसके आगे विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी, मंगल पांडेय का नाम है. 

नीचे स्टार प्रचारकों के नाम देखें

बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम

मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह तक का नाम

इन नेताओं के अलावा दिलीप जायसवाल, अश्विनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, प्रमोद चंद्रवंशी, मनोज तिवारी, जीवेश कुमार, जनक राम, रामकृपाल यादव, मिथिलेश तिवारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र पासवान, संजीव चौरसिया, पवन सिंह, रेणु देवी, मैथिली ठाकुर, शिला प्रजापति, कृष्ण कुमार, संजय गुप्ता, रत्नेश कुमार, मनोज शर्मा, सीता साहू, रेशमी चंद्रवंशी, आनंद मिश्रा, सरोज रंजन पटेल, बलराम मंडल, सुषमा साहू और रूप नारायण मेहता का स्टार प्रचारक में नाम है जो बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए प्रचार करेंगे.

यह भी पढ़ें- Veena Manvi News: वीणा मानवी का नामांकन क्यों रद्द हुआ? एक गलती और बांकीपुर से OUT!

बीजेपी के पहले प्रत्याशी बंटी भी मांगेंगे वोट

बांकीपुर से पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया था लेकिन वे पीछे हट गए. अब उनकी प्रतिक्रिया आई है. उपचुनाव में बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने कहा, "NDA के प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी के लिए मैं लगातार मेहनत करूंगा और हर जगह मैं जाकर वोटर, मतदाता भाइयों को, बहनों को आग्रह करूंगा कि अपने NDA प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी को भारी मतों से विजयी बनाना है… और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो आगे काम पार्टी ने तय किया है, वो काम पर मैं लगातार करूंगा, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूं. आगे कार्यकर्ता के भाव में मैं काम करूंगा."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से दूसरे प्रत्याशी के उतारे जाने पर RJD सांसद मनोज झा का BJP पर तंज, 'मुझे कल डर…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Jul 2026 07:08 PM (IST)
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