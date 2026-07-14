INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस सीजन में अदरक की खेती से होगी मोटी कमाई, बस नोट कर लें ये सही विधि

इस सीजन में अदरक की खेती से होगी मोटी कमाई, बस नोट कर लें ये सही विधि

Ginger Cultivation Tips: अदरक की खेती करना कम जगह में भी बंपर मुनाफा कमाने का बेस्ट जरिया है. बाजार में पूरे साल अदरक की भारी डिमांड रहती है. महज एक एकड़ से भी 2 से 3 लाख रुपये की कमाई.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 14 Jul 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

Ginger Cultivation Tips: अगर आप इस बार पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ अलग और तगड़ा मुनाफा देने वाली खेती आजमाना चाहते हैं. तो अदरक की फसल से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. बाजार में अदरक एक ऐसी चीज है जिसके भाव कभी मंदी की मार नहीं झेलते और इसकी डिमांड पूरे बारह महीने एक जैसी बनी रहती है. सबसे अच्छी बात यह है कि अदरक की खेती के लिए आपको किसी बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है. 

बल्कि आप कम रकबे में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं. अगर आप इस सीजन में सही समय पर सही तरीके से इसकी बुवाई करते हैं. तो यह फसल आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बंपर रिटर्न देगी. तो चलिए आपको बताते हैं  अदरक उगाने का सही तरीका जिससे आपकी लागत आधी हो जाएगी और पैदावार एकदम बढ़िया मिलेगी.

इस तरीके से करें खेत की तैयारी 

अदरक की खेती से तगड़ी पैदावार लेने के लिए सबसे पहले मिट्टी का सही होना बेहद जरूरी है. इसके लिए जलभराव न होने वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है. खेत को दो-तीन बार अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और उसमें भारी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद जरूर मिलाएं. 

ऐसे करें बीज का चुनाव

अब बात आती है सबसे जरूरी चीज यानी बीज की. हमेशा किसी भरोसेमंद जगह से ही अदरक के स्वस्थ कंद खरीदें, जिनमें कम से कम दो-तीन आंखें उभरी हुई हों. बुवाई करने से ठीक पहले इन कंदों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना बिल्कुल न भूलें जिससे भविष्य में फसल को किसी भी तरह की फंगस या बीमारी का खतरा न रहे.

यह भी पढ़ें: धान के खेत से होगी 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम, बस साथ में लगा दें यह चीज

बुवाई का सही टेक्निक 

अदरक को हमेशा बेड बनाकर यानी उठी हुई क्यारियों पर ही लगाना चाहिए. इससे कंदों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है और बारिश का एक्स्ट्रा पानी भी आसानी से निकल जाता है. कंदों को करीब 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाएं और लाइनों के बीच कम से कम एक फीट की दूरी जरूर रखें. 

इतना होगा मुनाफा

अदरक की फसल को तैयार होने में लगभग 8 से 9 महीने का समय लगता है, लेकिन इसके बाद जो मुनाफा होता है वह सारी मेहनत वसूल कर देता है. अगर आप सही विधि से एक एकड़ में भी अदरक लगा लेते हैं, तो खर्च काटकर आसानी से 2 से 3 लाख रुपये तक की मोटी कमाई सीधे आपकी जेब में आ सकती है.

यह भी पढ़ें: बंजर जमीन पर भी सोना उगाता है इजरायल! जानिए भारतीय किसान कैसे अपना सकते हैं ये 3 तकनीकें

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Ginger Farming Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
इस सीजन में अदरक की खेती से होगी मोटी कमाई, बस नोट कर लें ये सही विधि
इस सीजन में अदरक की खेती से होगी मोटी कमाई, बस नोट कर लें ये सही विधि
एग्रीकल्चर
धान के खेत से होगी 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम, बस साथ में लगा दें यह चीज
धान के खेत से होगी 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम, बस साथ में लगा दें यह चीज
एग्रीकल्चर
5 एकड़ की जुताई के लिए हर दिन कितना खर्च होगा डीजल? यहां जान लीजिए हिसाब किताब
5 एकड़ की जुताई के लिए हर दिन कितना खर्च होगा डीजल? यहां जान लीजिए हिसाब किताब
एग्रीकल्चर
बंजर जमीन पर भी सोना उगाता है इजरायल! जानिए भारतीय किसान कैसे अपना सकते हैं ये 3 तकनीकें
बंजर जमीन पर भी सोना उगाता है इजरायल! जानिए भारतीय किसान कैसे अपना सकते हैं ये 3 तकनीकें
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Jagadhatri:😒Jagadhatri और Shivay की Bonding देख जल-भुन गईं Tapasya,रच रही हैं नई साजिशें #sbs
FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
विश्व
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
नौकरी
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget