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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरधान के खेत से होगी 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम, बस साथ में लगा दें यह चीज

धान के खेत से होगी 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम, बस साथ में लगा दें यह चीज

Paddy Farming With Barbati: धान की पारंपरिक खेती के साथ बरबटी उगाना डबल मुनाफे का तरीका है. खेत की मेढ़ों पर इसकी इंटरक्रॉपिंग करने से मिट्टी उपजाऊ बनती है और धान को भी फायदा होता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 14 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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Paddy Farming With Barbati: आजकल के दौर में सिर्फ पारंपरिक तरीके से धान उगाकर मोटी कमाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में किसान अब इंटरक्रॉपिंग का सहारा ले रहे हैं. जिससे एक ही खेत से डबल मुनाफा निकाला जा सके. अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आपके लिए बरबटी की खेती बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. 

धान के खेतों की मेढ़ों पर या उनके बीच खाली बची जगह में बरबटी लगाकर आप महज आधे एकड़ से ही लगभग 1 लाख रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आसानी से जनरेट कर सकते हैं. इसमें आपको अलग से कोई बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ता और धान के साथ-साथ एक और कीमती फसल मुफ्त में तैयार हो जाती है. जान लें तरीका.

कैसे करें धान और बरबटी की खेती?

इस खेती को शुरू करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. जब आप अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे होते हैं. तो खेत के चारों तरफ की मेढ़ें बिल्कुल खाली पड़ी रहती हैं. बस इसी खाली जगह का हमें सही इस्तेमाल करना है. आप इन मेढ़ों पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बरबटी के उन्नत किस्म के बीज लगा सकते हैं. बरबटी एक दलहनी फसल है. 

जिसकी वजह से इसकी जड़ें हवा से नाइट्रोजन सोखकर मिट्टी को और उपजाऊ बनाती हैं. इसका सीधा फायदा आपके धान के पौधों को भी मिलता है और वह ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं. इस तकनीक से खेत की एक इंच जगह भी बर्बाद नहीं होती और धान की मुख्य फसल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बरबटी की शानदार पैदावार मिल जाती है.

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कम दिनों में बंपर तुड़ाई 

बरबटी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत तेजी से तैयार होने वाली फसल है. बीज लगाने के महज 45 से 50 दिनों के भीतर ही इसमें फलियां आनी शुरू हो जाती हैं और आप हर तीसरे-चौथे दिन इसकी तुड़ाई कर सकते हैं. मार्केट में हरी और ताजी बरबटी की डिमांड हमेशा बनी रहती है, जिससे इसके दाम भी काफी अच्छे मिलते हैं. 

1 लाख रुपये की तक ही कमाई 

अगर आप आधे एकड़ में अलग से या फिर मेढ़ों के बड़े हिस्से में इसे लगाते हैं. तो पूरी सीजन में कई क्विंटल बरबटी आराम से निकल आती है. इसे लोकल मार्केट या सब्जी मंडी में बेचकर किसान भाई बिना ज्यादा मेहनत के 1 लाख रुपये तक का मुनाफा सीधे अपनी जेब में डाल सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Jul 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Paddy Farming Farming News
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