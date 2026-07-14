एजबेस्टन में स्टैंड में बैठे टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे धोनी, नन्हे फैन ने ऑफर किए पॉपकॉर्न

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी एजबेस्टन पहुंचे हैं, जहां उन्हें भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मैच का लुत्फ उठाते देखा गया. इससे पहले धोनी 7 जुलाई को अपने जन्मदिवस के मौके पर टी20 सीरीज का तीसरा मैच देखने मैदान में पहुंचे थे. एजबेस्टन से उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बच्चे के साथ पॉपकॉर्न खाते दिख रहे हैं.

एमएस धोनी काली ने जैकेट और काला चश्मा पहना हुआ था, उनका कूल अंदाज फैंस पर सिर चढ़कर बोल रहा है. वहीं स्टार स्पोर्ट्स ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें धोनी ने ईयरविग्स पहने हुए हैं और कमेंट्री का आनंद ले रहे थे.

बच्चे के साथ खाए पॉपकॉर्न

एमएस धोनी पहले भी भारतीय टीम के मैच देखने मैदान में आते रहे हैं. मगर धोनी की उस हरकत ने फैंस का दिल जीत लिया जब वो एक नन्हे फैन के साथ पॉपकॉर्न खाते दिखे. धोनी ने थोड़े पॉपकॉर्न खुद के लिए रखे और बचा हुआ पैकेट नन्हे फैन के हाथों में थमा दिया. कुछ देर बाद बच्चे ने धोनी को पॉपकॉर्न ऑफर किए, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान ने मना कर दिया.

MS DHONI AT THE EDGBASTON. pic.twitter.com/xUE9QugUJO — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 14, 2026

धोनी इस साल भारतीय टीम के मैचों के दौरान काफी एक्टिव दिखे हैं. पहले वनडे मैच, उससे पहले तीसरे टी20 मैच में उन्हें देखा गया. उससे पहले वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के लिए वानखेड़े स्टेडियम में भी उपस्थित रहे थे. वो फाइनल मैच देखने अहमदाबाद भी पहुंचे, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था.

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी चुनी थी. जो रूट और लियाम डॉसन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने 258 रन बनाए. इंग्लैंड के 6 विकेट मात्र 107 रन पर गिर गए थे, फिर भी इंग्लैंड टीम 250 से ज्यादा स्कोर बनाने में सफल रही.

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