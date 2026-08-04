मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं परवल की खेती? जानें तरीका

अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं परवल की खेती? जानें तरीका

घर के किचन गार्डन में परवल उगाना बेहद आसान है. जानें सही समय, कटिंग लगाने का तरीका, मिट्टी, पानी और खाद देने की पूरी जानकारी यहां.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 04 Aug 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

Parwal farming in kitchen garden: परवल एक ऐसी सब्जी है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, और अधिकतर लोग इसे खाना पसंद भी करते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे घर के छोटे से किचन गार्डन में भी उगाया जा सकता है. अगर आप भी सोच रही हैं कि घर पर परवल कैसे लगाएं, तो यहां पूरा आसान तरीका बताया गया है.

परवल लगाने का सही समय

परवल की खेती के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल के बीच माना जाता है. इस समय मौसम गर्म होने लगता है, जो परवल की बेल के लिए सही रहता है. कुछ जगहों पर बरसात के मौसम में भी परवल लगाया जाता है.

यह भी पढ़े: बागवानी किसानों को राहत, आम-लीची-अमरूद के पेड़ों पर मिलेगी सब्सिडी

कैसे लगाएं परवल?

परवल को दो तरीकों से लगाया जा सकता है - बीज से या फिर बेल की कलम यानि कटिंग से. घर के गार्डन के लिए कटिंग वाला तरीका सबसे आसान और अच्छा माना जाता है. क्योंकि इससे पौधा जल्दी बढ़ता है और फल भी जल्दी मिलते हैं.

एक स्वस्थ परवल की बेल से करीब 25-30 सेंटीमीटर लंबी कटिंग काट लें. इसमें कम से कम 3-4 गांठें होनी चाहिए. इस कटिंग को मिट्टी में हल्का तिरछा लगाएं, ताकि 2 गांठें मिट्टी के अंदर रहें.

मिट्टी और गमला

परवल के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जिसमें पानी निकलने की व्यवस्था अच्छे से होती है. अगर गमले में लगा रहे हैं, तो बड़ा गमला कम से कम 15 इंच का लें. मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट अच्छे से मिला लें, इससे पौधे को शुरुआती पोषण मिलता है.

सहारे की जरूरत

परवल एक बेल वाला पौधा है, इसलिए इसे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है. बांस की खूंटी लगाकर या जाली ट्रेलिस बनाकर बेल को उस पर चढ़ने दें. इससे बेल जमीन पर नहीं फैलेगी और फल भी साफ-सुथरे और अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे.

पानी कितना दें?

परवल की बेल को पानी की जरूरत होती है, लेकिन जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए. गर्मियों में हर 2-3 दिन में पानी दें, और ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की नम बनी रहे, न ज्यादा सूखी न ज्यादा गीली.

धूप और तापमान

परवल के पौधे को अच्छी धूप पसंद है. रोजाना कम से कम 5-6 घंटे सीधी धूप मिलनी चाहिए, तभी बेल अच्छे से फैलती है और फूल-फल ज्यादा आते हैं.

खाद कब और कैसे दें?

हर 20-25 दिन में जैविक खाद डालते रहें, जैसे वर्मीकम्पोस्ट या गोबर की सड़ी खाद. जब बेल में फूल आने लगें, तब पोटाश की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, इससे फल ज्यादा और अच्छे लगते हैं.

कीट-पतंगों से बचाव

परवल की पत्तियों पर कभी-कभी कीड़े लग सकते हैं. इसके लिए नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं, यह बिल्कुल नेचुरल तरीका है और असरदार भी.

फल कब मिलेंगे?

बेल लगाने के करीब 2-3 महीने बाद परवल के फल आना शुरू हो जाते हैं. एक बार बेल अच्छे से बढ़ जाए, तो लंबे समय तक फल मिलते रहते हैं. तो बस इतनी बातों का ध्यान रखकर आप अपने किचन गार्डन में आसानी से ताजा और ऑर्गेनिक परवल उगा सकती हैं.

यह भी पढ़े: How to Grow Pistachio: अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं अफगानिस्तान का फेमस पिस्ता?

Published at : 04 Aug 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Parwal At Home
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं परवल की खेती? जानें तरीका
अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं परवल की खेती? जानें तरीका
एग्रीकल्चर
क्या अपने खेत पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेच सकते हैं किसान? जानें नियम
क्या अपने खेत पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेच सकते हैं किसान? जानें नियम
एग्रीकल्चर
Soil Health Card कितने साल तक वैध रहता है, इसमें क्या-क्या दर्ज होता है?
Soil Health Card कितने साल तक वैध रहता है, इसमें क्या-क्या दर्ज होता है?
एग्रीकल्चर
Avocado Farming in India: भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है Avocado, कैसे करें खेती?
भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है Avocado, कैसे करें खेती?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
स्पोर्ट्स
कौन हैं शुभदीप घोष? टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच 
कौन हैं शुभदीप घोष? टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच 
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
फूड
FSSAI Healthy Food Claims: नैचुरल-हेल्दी टैग्स के नाम पर मिल रहा धोखा? FSSAI सख्त
नैचुरल-हेल्दी टैग्स के नाम पर मिल रहा धोखा? FSSAI सख्त
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget