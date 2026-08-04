अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं परवल की खेती? जानें तरीका

Parwal farming in kitchen garden: परवल एक ऐसी सब्जी है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, और अधिकतर लोग इसे खाना पसंद भी करते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे घर के छोटे से किचन गार्डन में भी उगाया जा सकता है. अगर आप भी सोच रही हैं कि घर पर परवल कैसे लगाएं, तो यहां पूरा आसान तरीका बताया गया है.

परवल लगाने का सही समय

परवल की खेती के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल के बीच माना जाता है. इस समय मौसम गर्म होने लगता है, जो परवल की बेल के लिए सही रहता है. कुछ जगहों पर बरसात के मौसम में भी परवल लगाया जाता है.

यह भी पढ़े: बागवानी किसानों को राहत, आम-लीची-अमरूद के पेड़ों पर मिलेगी सब्सिडी

कैसे लगाएं परवल?

परवल को दो तरीकों से लगाया जा सकता है - बीज से या फिर बेल की कलम यानि कटिंग से. घर के गार्डन के लिए कटिंग वाला तरीका सबसे आसान और अच्छा माना जाता है. क्योंकि इससे पौधा जल्दी बढ़ता है और फल भी जल्दी मिलते हैं.

एक स्वस्थ परवल की बेल से करीब 25-30 सेंटीमीटर लंबी कटिंग काट लें. इसमें कम से कम 3-4 गांठें होनी चाहिए. इस कटिंग को मिट्टी में हल्का तिरछा लगाएं, ताकि 2 गांठें मिट्टी के अंदर रहें.

मिट्टी और गमला

परवल के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जिसमें पानी निकलने की व्यवस्था अच्छे से होती है. अगर गमले में लगा रहे हैं, तो बड़ा गमला कम से कम 15 इंच का लें. मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट अच्छे से मिला लें, इससे पौधे को शुरुआती पोषण मिलता है.

सहारे की जरूरत

परवल एक बेल वाला पौधा है, इसलिए इसे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है. बांस की खूंटी लगाकर या जाली ट्रेलिस बनाकर बेल को उस पर चढ़ने दें. इससे बेल जमीन पर नहीं फैलेगी और फल भी साफ-सुथरे और अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे.

पानी कितना दें?

परवल की बेल को पानी की जरूरत होती है, लेकिन जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए. गर्मियों में हर 2-3 दिन में पानी दें, और ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की नम बनी रहे, न ज्यादा सूखी न ज्यादा गीली.

धूप और तापमान

परवल के पौधे को अच्छी धूप पसंद है. रोजाना कम से कम 5-6 घंटे सीधी धूप मिलनी चाहिए, तभी बेल अच्छे से फैलती है और फूल-फल ज्यादा आते हैं.

खाद कब और कैसे दें?

हर 20-25 दिन में जैविक खाद डालते रहें, जैसे वर्मीकम्पोस्ट या गोबर की सड़ी खाद. जब बेल में फूल आने लगें, तब पोटाश की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, इससे फल ज्यादा और अच्छे लगते हैं.

कीट-पतंगों से बचाव

परवल की पत्तियों पर कभी-कभी कीड़े लग सकते हैं. इसके लिए नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं, यह बिल्कुल नेचुरल तरीका है और असरदार भी.

फल कब मिलेंगे?

बेल लगाने के करीब 2-3 महीने बाद परवल के फल आना शुरू हो जाते हैं. एक बार बेल अच्छे से बढ़ जाए, तो लंबे समय तक फल मिलते रहते हैं. तो बस इतनी बातों का ध्यान रखकर आप अपने किचन गार्डन में आसानी से ताजा और ऑर्गेनिक परवल उगा सकती हैं.

यह भी पढ़े: How to Grow Pistachio: अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं अफगानिस्तान का फेमस पिस्ता?