घर पर कैसे करें सफेद हल्दी की खेती, इसमें कितनी कमाई?
White Turmeric Cultivation: क्या आप घर पर सफेद हल्दी उगाने और इससे अच्छी कमाई करने का तरीका ढूंढ रहे हैं? जानिए इसे कैसे आप अपने घर के गमलों में उगा सकते हैं.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 03 Aug 2026 03:22 PM (IST)
सफेद हल्दी जिसे कई जगहों पर आमा हल्दी या कर्पूरा हल्दी भी कहा जाता है. सेहत के लिए बेहद औषधीय मानी जाती है. आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं. इसलिए बाजार में इसकी मांग काफी बढ़ रही है. अगर आपके पास घर में थोड़ी सी खाली जगह या गमले हैं तो आप इसे आसानी से उगा सकते हैं.
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सफेद हल्दी उगाने के लिए सबसे सही समय अप्रैल से जून का महीना माना जाता है. इसे उगाने के लिए मिट्टी का सही चुनाव बहुत जरूरी है. हल्की, भुरभुरी और सही जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए एकदम सही रहती है. मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिला दें ताकि पौधों को पोषण मिले.
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घर पर खेती करने के लिए आप बाजार या नर्सरी से सफेद हल्दी के स्वस्थ गांठें ले आएं. अगर आप गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो कम से कम 12 से 15 इंच का बड़ा गमला चुनें. गमले के तले में एक छोटा सा छेद जरूर रखें ताकि पानी जमा न हो और गांठें गलने से बची रहें.
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गांठों को मिट्टी में लगभग 2 से 3 इंच की गहराई में बोएं और ऊपर से मिट्टी से ढक दें. बुवाई के बाद हल्का पानी छिड़कें. ध्यान रखें कि गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो. सही धूप मिलने से पौधों का विकास तेजी से होता है और जड़ें मजबूत बनती हैं.
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सफेद हल्दी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए समय-समय पर हल्का पानी दें. अत्यधिक सिंचाई से कंद सड़ सकते हैं, इसलिए जब ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी डालें. पौधों की अच्छी बढ़त के लिए हर 20-25 दिनों में थोड़ी जैविक खाद डालते रहें जिससे फसल सेहतमंद रहे.
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यह फसल पकने में लगभग 7 से 8 महीने का समय लेती है. जब पौधे की पत्तियां पीली पड़कर पूरी तरह सूखने लगें, तो समझ जाएं कि हल्दी की फसल तैयार हो चुकी है. इसके बाद सिंचाई बंद कर दें और मिट्टी को आराम से खोदकर सफेद हल्दी की गांठों को बाहर निकाल लें. उन्हें साफ करके सुखा लें.
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कमाई के लिहाज से देखें तो सफेद हल्दी सामान्य हल्दी की तुलना में काफी महंगी बिकती है. बाजार में इसकी कीमत 150 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है. जो इसकी क्वालिटी और डिमांड पर निर्भर करता है. घर के आंगन या छत पर छोटे पैमाने से शुरुआत करके भी आप बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं.
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अगर आप इसे केवल घर के इस्तेमाल के लिए उगा रहे हैं तो 4-5 गमलों से ही आपकी सालभर की जरूरत पूरी हो जाएगी. वहीं अगर आपके पास खाली जमीन या बड़ा गार्डन है. तो आप 20-30 ग्रो बैग्स लगाकर इसे छोटे स्तर के बिजनेस में बदल सकते हैं. कम मेहनत में यह एक बेहतरीन और टिकाऊ साइड बिजनेस बन सकता है.
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अगर आप 30 किलो सफेद हल्दी उगा लेते हैं और उसकी एक दम बढ़िया क्वालिटी होती है. बाजार में जिसे आप 400 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचते हैं तो कुल 12000 रुपये कमा सकते हैं. जैसे ही आप अपनी खेती का दायरा बढ़ाते हैं वैसे ही आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी.