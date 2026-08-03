घर पर कैसे करें सफेद हल्दी की खेती, इसमें कितनी कमाई?

गांठों को मिट्टी में लगभग 2 से 3 इंच की गहराई में बोएं और ऊपर से मिट्टी से ढक दें. बुवाई के बाद हल्का पानी छिड़कें. ध्यान रखें कि गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो. सही धूप मिलने से पौधों का विकास तेजी से होता है और जड़ें मजबूत बनती हैं.