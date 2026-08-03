मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर पर कैसे करें सफेद हल्दी की खेती, इसमें कितनी कमाई?

घर पर कैसे करें सफेद हल्दी की खेती, इसमें कितनी कमाई?

White Turmeric Cultivation: क्या आप घर पर सफेद हल्दी उगाने और इससे अच्छी कमाई करने का तरीका ढूंढ रहे हैं? जानिए इसे कैसे आप अपने घर के गमलों में उगा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 03 Aug 2026 03:22 PM (IST)
White Turmeric Cultivation: क्या आप घर पर सफेद हल्दी उगाने और इससे अच्छी कमाई करने का तरीका ढूंढ रहे हैं? जानिए इसे कैसे आप अपने घर के गमलों में उगा सकते हैं.

सफेद हल्दी जिसे कई जगहों पर आमा हल्दी या कर्पूरा हल्दी भी कहा जाता है. सेहत के लिए बेहद औषधीय मानी जाती है. आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं. इसलिए बाजार में इसकी मांग काफी बढ़ रही है. अगर आपके पास घर में थोड़ी सी खाली जगह या गमले हैं तो आप इसे आसानी से उगा सकते हैं.

1/8
सफेद हल्दी उगाने के लिए सबसे सही समय अप्रैल से जून का महीना माना जाता है. इसे उगाने के लिए मिट्टी का सही चुनाव बहुत जरूरी है. हल्की, भुरभुरी और सही जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए एकदम सही रहती है. मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिला दें ताकि पौधों को पोषण मिले.
सफेद हल्दी उगाने के लिए सबसे सही समय अप्रैल से जून का महीना माना जाता है. इसे उगाने के लिए मिट्टी का सही चुनाव बहुत जरूरी है. हल्की, भुरभुरी और सही जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए एकदम सही रहती है. मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिला दें ताकि पौधों को पोषण मिले.
2/8
घर पर खेती करने के लिए आप बाजार या नर्सरी से सफेद हल्दी के स्वस्थ गांठें ले आएं. अगर आप गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो कम से कम 12 से 15 इंच का बड़ा गमला चुनें. गमले के तले में एक छोटा सा छेद जरूर रखें ताकि पानी जमा न हो और गांठें गलने से बची रहें.
घर पर खेती करने के लिए आप बाजार या नर्सरी से सफेद हल्दी के स्वस्थ गांठें ले आएं. अगर आप गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो कम से कम 12 से 15 इंच का बड़ा गमला चुनें. गमले के तले में एक छोटा सा छेद जरूर रखें ताकि पानी जमा न हो और गांठें गलने से बची रहें.
3/8
गांठों को मिट्टी में लगभग 2 से 3 इंच की गहराई में बोएं और ऊपर से मिट्टी से ढक दें. बुवाई के बाद हल्का पानी छिड़कें. ध्यान रखें कि गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो. सही धूप मिलने से पौधों का विकास तेजी से होता है और जड़ें मजबूत बनती हैं.
गांठों को मिट्टी में लगभग 2 से 3 इंच की गहराई में बोएं और ऊपर से मिट्टी से ढक दें. बुवाई के बाद हल्का पानी छिड़कें. ध्यान रखें कि गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो. सही धूप मिलने से पौधों का विकास तेजी से होता है और जड़ें मजबूत बनती हैं.
4/8
सफेद हल्दी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए समय-समय पर हल्का पानी दें. अत्यधिक सिंचाई से कंद सड़ सकते हैं, इसलिए जब ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी डालें. पौधों की अच्छी बढ़त के लिए हर 20-25 दिनों में थोड़ी जैविक खाद डालते रहें जिससे फसल सेहतमंद रहे.
सफेद हल्दी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए समय-समय पर हल्का पानी दें. अत्यधिक सिंचाई से कंद सड़ सकते हैं, इसलिए जब ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी डालें. पौधों की अच्छी बढ़त के लिए हर 20-25 दिनों में थोड़ी जैविक खाद डालते रहें जिससे फसल सेहतमंद रहे.
5/8
यह फसल पकने में लगभग 7 से 8 महीने का समय लेती है. जब पौधे की पत्तियां पीली पड़कर पूरी तरह सूखने लगें, तो समझ जाएं कि हल्दी की फसल तैयार हो चुकी है. इसके बाद सिंचाई बंद कर दें और मिट्टी को आराम से खोदकर सफेद हल्दी की गांठों को बाहर निकाल लें. उन्हें साफ करके सुखा लें.
यह फसल पकने में लगभग 7 से 8 महीने का समय लेती है. जब पौधे की पत्तियां पीली पड़कर पूरी तरह सूखने लगें, तो समझ जाएं कि हल्दी की फसल तैयार हो चुकी है. इसके बाद सिंचाई बंद कर दें और मिट्टी को आराम से खोदकर सफेद हल्दी की गांठों को बाहर निकाल लें. उन्हें साफ करके सुखा लें.
6/8
कमाई के लिहाज से देखें तो सफेद हल्दी सामान्य हल्दी की तुलना में काफी महंगी बिकती है. बाजार में इसकी कीमत 150 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है. जो इसकी क्वालिटी और डिमांड पर निर्भर करता है. घर के आंगन या छत पर छोटे पैमाने से शुरुआत करके भी आप बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं.
कमाई के लिहाज से देखें तो सफेद हल्दी सामान्य हल्दी की तुलना में काफी महंगी बिकती है. बाजार में इसकी कीमत 150 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है. जो इसकी क्वालिटी और डिमांड पर निर्भर करता है. घर के आंगन या छत पर छोटे पैमाने से शुरुआत करके भी आप बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं.
7/8
अगर आप इसे केवल घर के इस्तेमाल के लिए उगा रहे हैं तो 4-5 गमलों से ही आपकी सालभर की जरूरत पूरी हो जाएगी. वहीं अगर आपके पास खाली जमीन या बड़ा गार्डन है. तो आप 20-30 ग्रो बैग्स लगाकर इसे छोटे स्तर के बिजनेस में बदल सकते हैं. कम मेहनत में यह एक बेहतरीन और टिकाऊ साइड बिजनेस बन सकता है.
अगर आप इसे केवल घर के इस्तेमाल के लिए उगा रहे हैं तो 4-5 गमलों से ही आपकी सालभर की जरूरत पूरी हो जाएगी. वहीं अगर आपके पास खाली जमीन या बड़ा गार्डन है. तो आप 20-30 ग्रो बैग्स लगाकर इसे छोटे स्तर के बिजनेस में बदल सकते हैं. कम मेहनत में यह एक बेहतरीन और टिकाऊ साइड बिजनेस बन सकता है.
8/8
अगर आप 30 किलो सफेद हल्दी उगा लेते हैं और उसकी एक दम बढ़िया क्वालिटी होती है. बाजार में जिसे आप 400 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचते हैं तो कुल 12000 रुपये कमा सकते हैं. जैसे ही आप अपनी खेती का दायरा बढ़ाते हैं वैसे ही आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी.
अगर आप 30 किलो सफेद हल्दी उगा लेते हैं और उसकी एक दम बढ़िया क्वालिटी होती है. बाजार में जिसे आप 400 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचते हैं तो कुल 12000 रुपये कमा सकते हैं. जैसे ही आप अपनी खेती का दायरा बढ़ाते हैं वैसे ही आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी.
Published at : 03 Aug 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Turmeric Farming Tips Turmeric Cultivation

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
कृषि यंत्र किराए पर देने का बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या इसमें भी लगता है लाइसेंस?
कृषि यंत्र किराए पर देने का बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या इसमें भी लगता है लाइसेंस?
एग्रीकल्चर
क्या है बीज ग्राम योजना, इसमें किसानों को क्या-क्या मिलता है?
क्या है बीज ग्राम योजना, इसमें किसानों को क्या-क्या मिलता है?
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे-हरे परवल, होगा बंपर फायदा
घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे-हरे परवल, होगा बंपर फायदा
एग्रीकल्चर
Jan Aushadhi Kendra: गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु जन औषधि केंद्र, क्या है प्रोसेस?
गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु जन औषधि केंद्र, क्या है प्रोसेस?
Advertisement

वीडियोज

Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया में BJP को झटका! 10वें राउंड के बाद कांग्रेस लगभग 11 हजार वोट से आगे
Live: दतिया में BJP को झटका! 10वें राउंड के बाद कांग्रेस लगभग 11 हजार वोट से आगे
इंडिया
'जंतर मंतर की जगह...', दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
'जंतर मंतर की जगह...', दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
ओटीटी
'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' मदद के नाम पर बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड
'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड
क्रिकेट
‘अब टीम में लौटने...' अपनी वापसी पर भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान
‘अब टीम में लौटने...' अपनी वापसी पर भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
इंडिया
Xप्लेन: आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
बिहार
बांकीपुर: प्रशांत किशोर की बढ़त के बीच तेज प्रताप का रिएक्शन, 'BJP को…'
बांकीपुर: प्रशांत किशोर की बढ़त के बीच तेज प्रताप का रिएक्शन, 'BJP को…'
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Embed widget