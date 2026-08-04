किसान निधि के लिए पहली बार कर रहे आवेदन? न कर देना ये गलती

Kisan Nidhi Registration: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल छह हजार रुपये पाने के लिए लाखों किसान हर साल नया आवेदन करते हैं, लेकिन इनमें से कई का आवेदन सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से अटक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है. अगर आप भी पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है.

नाम की स्पेलिंग की गलती सबसे आम है

सबसे ज्यादा आवेदन इसी वजह से अटकते हैं, आधार कार्ड और बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग अलग अलग होना. जल्दबाजी में फॉर्म भरते वक्त लोग अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते, और बाद में यही छोटी सी गलती पूरे आवेदन को रिजेक्ट करवा देती है. फॉर्म भरने से पहले आधार और बैंक डिटेल्स को एक बार आपस में मिलाकर जरूर देख लें.

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जान लें यह बड़ी रुकावट

बहुत से किसानों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी जमीन का रिकॉर्ड सरकारी भूलेख सिस्टम में सही तरीके से दर्ज नहीं हुआ है. अगर जमीन के रिकॉर्ड की स्थिति 'नो' दिखा रही हो, तो आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता. इसलिए आवेदन से पहले स्थानीय राजस्व कार्यालय या पटवारी से अपनी जमीन का रिकॉर्ड जरूर चेक करा लें.

मोबाइल नंबर लिंक होना है जरूरी

ई केवाईसी पूरा किए बिना योजना का लाभ नहीं मिलता, और ई केवाईसी के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना जरूरी है. अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो ओटीपी आएगा ही नहीं, और पूरी प्रोसेस वहीं अटक जाएगी. यह गलती छोटी लगती है, लेकिन इसका असर सीधे किस्त पर पड़ता है.

दस्तावेजों में लापरवाही न बरतें

खसरा खतौनी जैसे जमीन के कानूनी दस्तावेज, वैध आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण, यह तीनों आवेदन के लिए मुख्य दस्तावेज माने जाते हैं. इनमें से किसी भी दस्तावेज की स्कैन कॉपी धुंधली हो, या जानकारी अधूरी हो, तो आवेदन रिजेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए अपलोड करने से पहले हर दस्तावेज को ध्यान से जांच लें.

आवेदन के बाद भी लिस्ट जरूर चेक करते रहें

सिर्फ आवेदन कर देना काफी नहीं, समय-समय पर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करना भी जरूरी है. अगर नाम रिजेक्टेड लिस्ट में दिख रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, pmkisan.gov.in पर जाकर Farmers Corner सेक्शन से ऑनलाइन करेक्शन किया जा सकता है, जहां गलत जानकारी को सुधार कर दोबारा फॉर्म सबमिट किया जा सकता है.

थोड़ी सावधानी बड़ी राहत

इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर पहली बार आवेदन कर रहे किसान अपनी किस्त अटकने की झंझट से बच सकते हैं, और समय पर योजना का पूरा फायदा उठा सकते हैं.

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