क्या अपने खेत पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेच सकते हैं किसान? जानें नियम

PM Kusum Yojana for farmers: आजकल बहुत से किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है - क्या किसान अपने खेत में सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेच सकते हैं? इसका जवाब है हां, सरकार की कई योजनाओं के तहत किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बना सकते हैं और उसे बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.

सरकारी योजना क्या कहती है?

केंद्र सरकार की PM कुसुम योजना के तहत किसानों को खेत में सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का मकसद है कि किसान खेती के साथ-साथ बिजली बनाकर भी कमाई कर सकें. कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर किसानों को सोलर प्लांट लगाने में मदद करती हैं.

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कैसे काम करता है सिस्टम?

किसान अपने खेत के किसी हिस्से में सोलर पैनल लगवाते हैं. यह पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं. इस बिजली को सरकारी बिजली कंपनी डिस्कॉम को बेचा जा सकता है. इसके लिए किसान को बिजली कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है, जिसमें होता है कि कितनी बिजली कितने रेट पर खरीदी जाएगी.

कितनी जमीन चाहिए?

आमतौर पर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 4-5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है. लेकिन छोटे किसान भी अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे साइज का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जैसे 1 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के प्लांट लगाने की सुविधा दी जाती है.

कैसे मिलती है सब्सिडी?

PM कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने पर सरकार लागत का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है. बाकी पैसा किसान बैंक लोन से भी ले सकते हैं. सब्सिडी की सही जानकारी के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि विभाग या बिजली विभाग से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में सब्सिडी और नियम थोड़े अलग हो सकते हैं.

आवेदन कैसे करें?

सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों को अपने राज्य के ऊर्जा विभाग या नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है। इसके लिए जमीन के कागजात, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और कुछ अन्य दस्तावेज जमा करने होते हैं. आवेदन मंजूर होने के बाद ही सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है.

ध्यान रखने वाली बातें

सोलर प्लांट लगाने से पहले किसानों को अपने इलाके की बिजली कंपनी से बात करनी चाहिए और जान लेना चाहिए कि बिजली कितने रेट पर खरीदी जाएगी. साथ ही एग्रीमेंट की सारी शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत न हो.

इस तरह किसान सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपने खेत में सोलर प्लांट लगा सकते हैं और बिजली बेचकर ज्यादा कमा सकते हैं.

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