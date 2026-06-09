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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिचन गार्डन में कैसे करें अदरक की खेती? चाय से लेकर सब्जी तक की दूर होगी दिक्कत

किचन गार्डन में कैसे करें अदरक की खेती? चाय से लेकर सब्जी तक की दूर होगी दिक्कत

Ginger In Kitchen Garden: किचन गार्डन के गमले में आसानी से ऑर्गेनिक अदरक उगाई जा सकती है. इन तरीकों से घर की छत या बालकनी में ही चाय और सब्जी के लिए सालभर फ्रेश अदरक का तगड़ा स्टॉक तैयार हो जाएगा.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 09 Jun 2026 01:17 PM (IST)
Ginger In Kitchen Garden: किचन गार्डन के गमले में आसानी से ऑर्गेनिक अदरक उगाई जा सकती है. इन तरीकों से घर की छत या बालकनी में ही चाय और सब्जी के लिए सालभर फ्रेश अदरक का तगड़ा स्टॉक तैयार हो जाएगा.

घर के किचन गार्डन में ऑर्गेनिक और फ्रेश अदरक उगाने का क्रेज आजकल काफी तेजी से बढ़ रहा है. चाय का स्वाद बढ़ाना हो या फिर सब्जी में बेहतरीन तड़का लगाना हो घर का शुद्ध अदरक हर चीज का जायका दोगुना कर देता है. इसे गमले में लगाना बेहद आसान है और इसके लिए बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत भी नहीं पड़ती.

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अदरक उगाने के लिए सबसे सही समय अप्रैल से जून के बीच का माना जाता है. इस दौरान मौसम में हल्की गर्माहट होती है जो इसकी ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट है. अगर आप भी अपने घर की छत या बालकनी में इसे लगाने की सोच रहे हैं. तो बाजार से अच्छी क्वालिटी का थोड़ा बड़ा और गांठदार अदरक खरीदकर लाएं.
अदरक उगाने के लिए सबसे सही समय अप्रैल से जून के बीच का माना जाता है. इस दौरान मौसम में हल्की गर्माहट होती है जो इसकी ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट है. अगर आप भी अपने घर की छत या बालकनी में इसे लगाने की सोच रहे हैं. तो बाजार से अच्छी क्वालिटी का थोड़ा बड़ा और गांठदार अदरक खरीदकर लाएं.
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घर में अदरक लगाने के लिए आपको कम से कम 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा गमला या ग्रो बैग चुनना चाहिए. अदरक जमीन के अंदर फैलता है, इसलिए गमले का साइज थोड़ा बड़ा होना जरूरी है. ध्यान रखें कि गमले के नीचे पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल यानी छोटा छेद जरूर बना होना चाहिए.
घर में अदरक लगाने के लिए आपको कम से कम 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा गमला या ग्रो बैग चुनना चाहिए. अदरक जमीन के अंदर फैलता है, इसलिए गमले का साइज थोड़ा बड़ा होना जरूरी है. ध्यान रखें कि गमले के नीचे पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल यानी छोटा छेद जरूर बना होना चाहिए.
Published at : 09 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Ginger Farming Tips Farming News

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