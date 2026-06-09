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किचन गार्डन में कैसे करें अदरक की खेती? चाय से लेकर सब्जी तक की दूर होगी दिक्कत
Ginger In Kitchen Garden: किचन गार्डन के गमले में आसानी से ऑर्गेनिक अदरक उगाई जा सकती है. इन तरीकों से घर की छत या बालकनी में ही चाय और सब्जी के लिए सालभर फ्रेश अदरक का तगड़ा स्टॉक तैयार हो जाएगा.
घर के किचन गार्डन में ऑर्गेनिक और फ्रेश अदरक उगाने का क्रेज आजकल काफी तेजी से बढ़ रहा है. चाय का स्वाद बढ़ाना हो या फिर सब्जी में बेहतरीन तड़का लगाना हो घर का शुद्ध अदरक हर चीज का जायका दोगुना कर देता है. इसे गमले में लगाना बेहद आसान है और इसके लिए बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत भी नहीं पड़ती.
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Published at : 09 Jun 2026 01:14 PM (IST)
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दिग्विजय सिंह
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