किचन गार्डन में कैसे करें अदरक की खेती? चाय से लेकर सब्जी तक की दूर होगी दिक्कत

अदरक उगाने के लिए सबसे सही समय अप्रैल से जून के बीच का माना जाता है. इस दौरान मौसम में हल्की गर्माहट होती है जो इसकी ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट है. अगर आप भी अपने घर की छत या बालकनी में इसे लगाने की सोच रहे हैं. तो बाजार से अच्छी क्वालिटी का थोड़ा बड़ा और गांठदार अदरक खरीदकर लाएं.