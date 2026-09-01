टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करते हैं खेती? इन बातों का रखें ख्याल

अपनी फसल की बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए सोलर करंट वाली झटका फेंसिंग सबसे स्मार्ट और मॉडर्न तरीका है. यह हल्का सा शॉक देकर जंगली सूअरों और नीलगायों को दूर रखती है. जिससे किसी जानवर को जानलेवा चोट भी नहीं लगती. मेन लाइन का डायरेक्ट बिजली करंट तारों में दौड़ाने की गलती कभी न करें यह भारी कानूनी पचड़े में फंसा सकता है.