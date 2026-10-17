Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिहार में कब से बिकेगा धान? जानें तारीख और MSP से जुड़ी जरूरी बातें

बिहार में कब से बिकेगा धान? जानें तारीख और MSP से जुड़ी जरूरी बातें

Paddy Procurement: बिहार में धान की सरकारी खरीद की तारीख तय हो गई है. उत्तर बिहार में 1 नवंबर से खरीद शुरू होगी. धान बेचने से पहले जान लें रजिस्ट्रेशन और एग्रीस्टैक आईडी से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 17 Oct 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Paddy Procurement: धान की फसल तैयार होने के बाद किसानों को सबसे ज्यादा इंतजार अपनी उपज बेचने और उसका सही दाम मिलने का रहता है. बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है कि, राज्य सरकार ने धान की सरकारी खरीद की तारीख तय कर दी है. ऐसे में किसानों को अभी से अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि फसल बेचते समय कोई परेशानी न हो.

इस बार सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. अगर आप भी बिहार में धान बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लीजिए रजिस्ट्रेशन कहां करना है और एग्रीस्टैक आईडी क्यों जरूरी है.

उत्तर बिहार में 1 नवंबर से शुरू होगी खरीद

बिहार सरकार ने धान खरीद की शुरुआत के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं. उत्तर बिहार के किसान 1 नवंबर से सरकारी खरीद का लाभ ले सकेंगे, जबकि दक्षिण बिहार में खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी. सरकार की कोशिश है कि किसान अपनी फसल तय दाम पर बेच सकें और उन्हें अपनी उपज के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े. खरीद केंद्रों पर कामकाज सही तरीके से हो और किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए भी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है.

एक क्विंटल धान का कितना मिलेगा भाव?

सरकार ने धान की दो श्रेणियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय किया है. सामान्य किस्म के धान का भाव 2,441 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है. वहीं, ग्रेड-ए धान बेचने वाले किसानों को 2,461 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे. MSP का फायदा यह है कि किसानों को सरकारी खरीद के दौरान तय कीमत मिलती है.
बिहार में कब से बिकेगा धान? जानें तारीख और MSP से जुड़ी जरूरी बातें

यह भी पढ़ें: सोयाबीन किसानों को राहत, भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी

48 घंटे में भुगतान करने का निर्देश

सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि, पात्र किसानों को धान बेचने के बाद 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाए. इससे किसानों को अपनी फसल का पैसा पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, भुगतान तय समय में हो, इसके लिए किसानों को अपनी जानकारी और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही रखनी चाहिए.

धान बेचने से पहले बनवा लें एग्रीस्टैक आईडी

इस बार धान खरीद में किसानों की एग्रीस्टैक जानकारी का इस्तेमाल किया जाएगा. इसलिए सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे पहले से अपनी एग्रीस्टैक आईडी बनवा लें. धान बेचने के इच्छुक किसान बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप रजिस्ट्रेशन और खरीद की प्रक्रिया में पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्षों, प्रबंधकों व दूसरे पदाधिकारियों की मदद भी ले सकते हैं. किसानों के लिए बेहतर होगा कि वे समय रहते आवेदन पूरा कर लें और अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि खरीद शुरू होने पर कोई परेशानी न आए.

यह भी पढ़ें: PM Kisan: अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त या दिवाली का करना होगा इंतजार? जानें

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Paddy Procurement BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गेहूं की बुआई से पहले खेत में ये काम जरूर करें किसान, जान लें जरूरी बात
गेहूं की बुआई से पहले खेत में ये काम जरूर करें किसान, जान लें जरूरी बात
एग्रीकल्चर
किसानों की सबसे ज्यादा कमाई कहां, जानें यूपी-पंजाब जैसे राज्यों का हाल
किसानों की सबसे ज्यादा कमाई कहां, जानें यूपी-पंजाब जैसे राज्यों का हाल
एग्रीकल्चर
क्या है VL सीरीज, कैसे गेहूं की फसल को मिलेगा इससे बढ़ावा?
क्या है VL सीरीज, कैसे गेहूं की फसल को मिलेगा इससे बढ़ावा?
एग्रीकल्चर
पराली जलाए बिना कैसे तैयार करें खेत, किसानों के पास क्या-क्या विकल्प
पराली जलाए बिना कैसे तैयार करें खेत, किसानों के पास क्या-क्या विकल्प
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनका भी मौलिक अधिकार', बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर रोक की मांग पर SC की अहम टिप्पणी
'उनका भी मौलिक अधिकार', बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर रोक की मांग पर SC की अहम टिप्पणी
बिहार
अनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
अनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' ने रिलीज के दूसरे ही दिन बनाया साल 2026 का इतना बड़ा रिकॉर्ड, बनी तमिल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म
'जेलर 2' ने रिलीज के दूसरे दिन बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, बनी तमिल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म
इंडिया
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
क्रिकेट
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
विश्व
कर्ज के लिए मोहताज पाक बनेगा IMF-वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, 1953 के बाद पहली बार मौका
कर्ज के लिए मोहताज पाक बनेगा IMF-वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, 1953 के बाद पहली बार मौका
हेल्थ
6 हफ्तों से ज्यादा खुजली और चकत्ते? हो सकती है बड़ी बीमारी 
6 हफ्तों से ज्यादा खुजली और चकत्ते? हो सकती है बड़ी बीमारी 
एग्रीकल्चर
किसानों की सबसे ज्यादा कमाई कहां, जानें यूपी-पंजाब जैसे राज्यों का हाल
किसानों की सबसे ज्यादा कमाई कहां, जानें यूपी-पंजाब जैसे राज्यों का हाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget