नए स्मार्टफोन महंगे होने से डिमांड में रिफर्बिश्ड फोन, 13 पर्सेंट तक बढ़ी डिमांड

पहले लोग Second-Hand Phone खरीदने से डरते थे कि कहीं खराब Device न मिल जाए लेकिन Refurbished Phones ने यह डर खत्म कर दिया है. किसी आम पुराने Phone के मुकाबले Refurbished फोन को बेचने से पहले Experts की ओर से कई कड़े क्वालिटी टेस्ट से गुजारा जाता है. इसमें बैटरी से लेकर स्क्रीन और कैमरे तक हर चीज चेक होती है है और खराब Parts को बदलकर Phones को बिल्कुल नए जैसा बनाया जाता है.