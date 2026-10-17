'अब तगड़ा...' नीरज चोपड़ा ने किया कमबैक का एलान, बताया अब क्या है लक्ष्य

स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को इंजरी के चलते अपना 2026 का सीजन बीच में रोकना पड़ा. वह 2027 में दमदार कमबैक करने की तैयारी कर रहे है. उन्होंने बताया कि वह अब अच्छा महसूस कर रहे हैं. उन्होंने अपने लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहा कि ओलंपिक में तो अभी टाइम है. उन्होंने एशियन गेम्स जैवलिन थ्रो में भारत के प्रदर्शन की भी तारीफ की, जिन्होंने उनकी गैरमौजूदगी में भी अच्छा किया.

मुंबई में 2026 ऑडी Q3 की लॉन्चिंग के दौरान नीरज चोपड़ा से ओलंपिक को लेकर तैयारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "अभी ओलंपिक में तो समय है, लेकिन जैसा आपको पता है कि मुझे इंजरी हो गई थी और मैं अब वापसी कर रहा हूं. टखने में जो इंजरी हुई थी, अब काफी हद तक ठीक लग रहा है."

अब क्या है नीरज चोपड़ा का लक्ष्य

नीरज ने आगे कहा, "अब मेरा फोकस बस ये है कि अगले साल तगड़ा कमबैक करे. जो आज तक परफॉरमेंस नहीं आई, उसे निकालकर लाए."

#WATCH | Mumbai: Indian javelin thrower and Olympic Champion Neeraj Chopra said, "There’s still some time for the Olympics; it is going to be held in 2028. As you might know, I sustained an injury, but I am now in the process of making a comeback... My focus now is on staging a strong, solid comeback next year and delivering the kind of performance I’ve been aiming for..." On the performance of the Indian Javelin throw team at Asian Games 2026, he said, "I think Yashvir and Rohit performed exceptionally well. At the last Asian Games, we secured two medals—a gold and a silver. This time around, even in the absence of Kishore (Kishore Jena) and me, we still managed to bring home two medals. The emergence of these new, young athletes is a very positive sign for India, showing that we have no shortage of talent. I wish them all the best for the future; I’d also advise them to take good care of themselves, stay injury-free, and simply enjoy their sport." (16.10) — ANI (@ANI) October 16, 2026

उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में जेवलिन थ्रो में भारत के प्रदर्शन को लेकर कहा, "मैं और किशोर नहीं थे, फिर भी हमारे इस बार 2 मेडल आएं. हमारे युवा एथलीट्स निकलकर आ रहे हैं, जो भारत के लिए अच्छा संकेत है कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है. मैं उन युवा खिलाड़ियों को आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि अपना ध्यान रखें और इंजरी से बचकर रहें और खेल का मजा लें."

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