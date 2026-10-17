5 बकरियों से शुरू करें बकरी पालन, जानें सब्सिडी से कमाई तक पूरा हिसाब

Goat Farming Tips: गांव में रहकर कमाई का कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत न पड़े, तो बकरी पालन एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें किसान कम बकरियों से शुरुआत करके धीरे-धीरे अपना काम बढ़ा सकते हैं. खास बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की कुछ योजनाओं के तहत बकरी पालन के लिए सब्सिडी भी मिल सकती है.

हालांकि, इसके लिए योजना की शर्तें पूरी करना जरूरी है. सही नस्ल चुनने, बकरियों को साफ जगह पर रखने और समय पर टीकाकरण कराने से इस काम में नुकसान का खतरा कम किया जा सकता है.

कितने रुपये लगाकर शुरू कर सकते हैं बकरी पालन?

छोटे स्तर पर बकरी पालन शुरू करने के लिए करीब 25 हजार से 40 हजार रुपये की जरूरत पड़ सकती है. इस रकम में तीन से पांच बकरियां खरीदने, उनके रहने के लिए साधारण शेड बनाने, चारे-पानी और दवाइयों का शुरुआती खर्च शामिल हो सकता है. हालांकि, असली खर्च बकरियों की नस्ल, उनकी कीमत और शेड की व्यवस्था पर निर्भर करेगा.

अगर किसान पांच मादा बकरियों से शुरुआत करते हैं, तो अच्छी देखभाल में सालभर में करीब छह से दस बच्चे मिल सकते हैं. इनमें से पांच से आठ बच्चे बिक्री के लायक हो जाएं, तो 40 हजार से 70 हजार रुपये तक की कुल बिक्री हो सकती है. यह बिक्री का अनुमान है, शुद्ध मुनाफा नहीं. इसमें से पशुपालकों को चारा, इलाज, देखभाल और दूसरे खर्च घटाने होंगे.

बकरी पालन पर कैसे मिलेगी सब्सिडी?

बकरी पालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कुछ योजनाओं में आर्थिक मदद का प्रावधान है. पात्र लोगों को योजना और उनकी श्रेणी के हिसाब से 50 से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है. इसके लिए अपने जिले के पशुपालन विभाग या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर संपर्क करें. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से जुड़े कागज और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. आवेदन करने से पहले सब्सिडी की शर्तें और पात्रता जरूर पता कर लें.



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नस्ल चुनने से लेकर साफ-सफाई तक का रखें ध्यान

बकरी खरीदने से पहले अपने इलाके के मौसम के हिसाब से नस्ल चुनना जरूरी है. बकरी पालन शुरू करने के लिए बरबरी, जमुनापारी और बीटल नस्ल की बकरियां पाल सकते हैं. बकरी पालन में पांच मादा बकरियों पर एक बकरा रखें.

चारे का खर्च कैसे घटाएं?

बकरियों के चारे पर होने वाला खर्च कम करने के लिए आसपास सहजन, पाखड़ और शहतूत जैसे पेड़ लगाए जा सकते हैं. इनकी पत्तियां बकरियों के चारे में काम आ सकती हैं. इसके साथ ही, संतुलित आहार और साफ पानी का ध्यान रखें. किसान चाहें तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के तहत उपलब्ध सहायता की जानकारी भी पशुपालन विभाग से ले सकते हैं. सही योजना और देखभाल के साथ बकरी पालन धीरे-धीरे कमाई का जरिया बन सकता है.

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